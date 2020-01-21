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Almanya'da polis açığına önlem amacıyla istenilen dil seviyesi düşürüldü
6 saat önce
2020 yılında 853 polis memuru emekli olmasının ardından toplam 2 bin 150 personel ihtiyacı doğan Almanya’nın federal polis gücü (Bundespolizei), personel kıtlığı nedeniyle başvuranlar için Almanca dil gereksinimlerini azalttı.
Alman polis teşkilatı personel yetersizliği nedeniyle işe alımlarda istenen dil seviyesini düşürdü.
2020 yılında 853 polis memurunun emekli olmasının ardından toplam 2 bin 150 personel ihtiyacı doğan Almanya'nın federal polis gücü (Bundespolizei), personel azlığı nedeniyle başvuranlar için Almanca dil gereksinimlerini düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:47
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