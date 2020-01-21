Almanya'da polis açığına önlem amacıyla istenilen dil seviyesi düşürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da polis açığına önlem amacıyla istenilen dil seviyesi düşürüldü - Son Dakika Dünya

Almanya'da polis açığına önlem amacıyla istenilen dil seviyesi düşürüldü

6 saat önce

2020 yılında 853 polis memuru emekli olmasının ardından toplam 2 bin 150 personel ihtiyacı doğan Almanya’nın federal polis gücü (Bundespolizei), personel kıtlığı nedeniyle başvuranlar için Almanca dil gereksinimlerini azalttı.

Almanya'da polis açığına önlem amacıyla istenilen dil seviyesi düşürüldü, System.String[]

Alman polis teşkilatı personel yetersizliği nedeniyle işe alımlarda istenen dil seviyesini düşürdü.


2020 yılında 853 polis memurunun emekli olmasının ardından toplam 2 bin 150 personel ihtiyacı doğan Almanya'nın federal polis gücü (Bundespolizei), personel azlığı nedeniyle başvuranlar için Almanca dil gereksinimlerini düşürdü.

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Almanya, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:47 
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