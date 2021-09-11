Almanya'da polis iklim aktivistlerine karşı biber gazı ve cop kullandı - Son Dakika

Almanya'nın Münih kentinde devam eden Uluslararası Otomobil Fuarını (IAA Mobility) protesto eden iklim aktivistlerine müdahale eden polis, göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandı.

Theresienwiese'de gerçekleşen ve organizatörlere göre bazıları bisikletli yaklaşık 25 bin kişinin katıldığı gösteride, 4 bin 500 polis görev yaptı. Polise göre, yaklaşık 13 bin kişinin katıldığı protestoda zaman zaman polisle göstericiler karşı karşıya geldi.

Polis, Königsplatz yakınlarındaki ağaçlara tırmanan göstericilere gazla ve copla müdahale etti. Olaylar esnasında polisin 16 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

"Daha az araba, daha çok bisiklet" gibi sloganlar atan göstericiler, yetkililerden trafiğe daha az aracın çıkmasını talep ederek trafikte bisikletlilere ve yayalara daha fazla önem verilmesini istedi.

Sabah başlayan protesto çeşitli etkinliklerle akşam saatlerine kadar sürdü.

Önceki gece otomotiv üreticisi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess'in evinin duvarı boyayla kirletilmişti. Olayın fail ya da faillerinin ise belirlenemediği bildirildi.

7 Eylül'de başlayan IAA fuarı yarın sona erecek.