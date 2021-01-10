Almanya'da polis ile aşırı solcular arasında arbede yaşandı - Son Dakika

Almanya'da polis ile aşırı solcular arasında arbede yaşandı

10.01.2021 22:09
Almanya'da polis ile aşırı solcular arasında arbede yaşandı, System.String[]

Almanya'da aşırı sol grupların düzenlediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Almanya'da aşırı sol grupların düzenlediği yürüyüşte göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

Berlin'de 1919'da öldürülen Marksist siyasetçi Rosa Luxemburg'u anmak üzere gerçekleştirilen yürüyüşte, aşırı sol grupların yasaklı bazı sembolleri açması üzerine polis müdahalede bulundu.

Bunun üzerine yürüyüşe katılanlar, şişe ve flamalarla polise mukavemette bulundu. Polis, bunun üzerine biber gazı kullandı.

Yaşanan arbedenin ardından 32 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Rosa Luxemburg, Almanya, Arbede, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da polis ile aşırı solcular arasında arbede yaşandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Hakan FETÖ'cü Enes Kanter'le dalga geçti: Maklubeci tosun marulcu olmuş Rusya ve Japonya'da koronavirüsün daha hızlı bulaşan türü tespit edildi Acun Ilıcalı'nın hissedarı olduğu Fortuna Sittard, 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı Doğu Karadeniz'de 4 ilde 23 farklı noktada yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor Uçuş sırasında taşkınlık yapan Trump destekçilerine pilottan ıssız bir yere bırakma tehdidi Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ceza verdi Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Sokakta maskesiz dolaşan Kadir Doğulu'nun Sokakta maskesiz dolaşan Kadir Doğulu'nun "Tek başıma yürürken takmıyorum" yanıtı tepki topladı         
21:41
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Güzel oyuncu Hande Erçel, yeni reklam filminden servet kazanacak Güzel oyuncu Hande Erçel, yeni reklam filminden servet kazanacak         
21:16
"Zorunlu güncelleme" kararı sonrası WhatsApp'ın indirmeleri yüzde 15 düştü         
20:25
Ünlü virologtan endişelendiren sözler: Koronavirüs ortadan kalkmayacak, her yıl aşı vurulacağız Ünlü virologtan endişelendiren sözler: Koronavirüs ortadan kalkmayacak, her yıl aşı vurulacağız         
20:01
Çin'de koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarda çok sayıda veri silinmiş Çin'de koronavirüsün çıkış noktası olduğundan şüphelenilen laboratuvarda çok sayıda veri silinmiş         
19:45
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı         
18:09
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!         
17:52
Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek         
17:44
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak         
14:55
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 22:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da polis ile aşırı solcular arasında arbede yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei