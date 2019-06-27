Almanya'da polis memurluğundan, Türkiye'de pop şarkıcılığına
31 dakika önce
Almanya'da uzun yıllar polis memuru olarak görev yapan ve aslen Aksaraylı bir aileden gelen Neby, Türk dinleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor.
Almanya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:22 Kaynak: İHA
'da uzun yıllar polis memuru olarak görev yapan ve aslen Aksaraylı bir aileden gelen Neby, Türk dinleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor.
Çocukluğundan bu yana müzikle iç içe yetişen Türkiye
aşığı olan Neby, Almanya'da uzun yıllar Türk Sanat korosu yönetti. Türk dinleyicisiyle buluşmak için gün sayan Neby, etrafınca sesinin güzelliğiyle bilinerek gittiği her mekanda dikkat çekiyor. Seyhan
Müzik'ten çıkacak olan ilk single'ı "Unuturum Elbet "ile 9 Temmuz tarihinde tüm dijital platformlarda yer alacak olan Neby, farklı tarzıyla ve samimi duruşu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Türk kadının gücüne her zaman hayran olduğunu ve kendisi de bir Türk kadını olarak hem Türkiye'de hem de Almanya'da büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini söyleyen Neby "Özellikle kadın kitleye hitap etmek istiyorum. Kadın dayanışmasına gerçekten inanıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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