Almanya'da polis, Rus iş adamı Usmanov'un yatında arama yaptı

Almanya'da polis, Rus iş adamı Alisher Usmanov'un yatına baskın düzenleyerek arama yaptı.

Almanya'da polis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olduğu bilinen ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunan iş adamı Alisher Usmanov'un villalarının ardından bu kez yatına baskın düzenledi. Frankfurt eyalet savcılığından yapılan açıklamada, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yaptırımları delme şüphesiyle yürütülen soruşturma çerçevesinde yatta geniş çaplı arama yapıldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta 15,3 milyar euro servetinin olduğu tahmin edilen 69 yaşındaki Alisher Usmanov'un Tegernsee'deki üç villasında ve Almanya genelinde diğer 23 mülkünde arama yapılmıştı. Vergi müfettişleri, savcılar ve özel kuvvetleri dahil olmak üzere 250 polisin katıldığı baskınlarda Usmanov'a ait birçok dosyaya ve bilgisayara el konulmuştu.

Usmanov, Avrupa Birliği tarafından Kremlin ve Putin ile yakın bağlantıları bulunduğu, Rusya hükümetinin Ukrayna'ya yönelik politikalarını desteklediği gerekçesiyle Şubat ayında yaptırım listesine alınmıştı. - BERLİN