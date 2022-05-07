Almanya'da polis şiddeti protesto edildi - Son Dakika
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Almanya'da polis şiddeti protesto edildi

07.05.2022 19:59
Almanya'da polis şiddeti protesto edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi.

Kreuzberg semtindeki Oranien Meydanı'nda "Polis şiddeti sonucunda ölüm", "Mannheim münferit bir olay değildir" sloganıyla çeşitli sol grupların, polis şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlediği gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Mannheim kentinde 2 Mayıs'ta Hırvat kökenli 47 yaşındaki bir kişinin gözaltına alınırken polisler tarafından darbedildikten sonra yaşamını yitirmesi nedeniyle yapılan gösteride, üzerinde "Siz emniyet değilsiniz", "Dost değilsiniz, yardım eden değilsiniz" ve "Irkçı polis şiddeti mağdurlarının anısına" yazan döviz ve pankartlar taşındı.

Ülke polis şiddeti sonucu hayatını kaybedenler için saygı duruşunun yapıldığı gösterideki konuşmalarda, Mannheim'da yaşanan olayın araştırılıp aydınlatılması ve üstünün örtülmemesi istendi.

Almanya'da son 30 yılda polis şiddeti sonucunda 200'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği aktarılan konuşmalarda, "Polis yasalarının sertleştirilmesi ve polisin yetkilerinin artırılması, polisin daha iyi korunması, bizim için ise daha az güvenlik anlamına geliyor. Polis bu toplumun sosyal sorunlarını çözemez. Bu polis güven vermiyor." ifadeleri kullanıldı.

Konuşmalarda, geçmişteki polis şiddeti olayları hatırlatılarak, bu olaylarda ölenlerin unutulmaması ve faillerin cezalandırılması istendi.

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Kaynak: AA

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