Almanya'da polis yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu - Son Dakika

Almanya'da gümrük polisi bir Türk yolcunun bagajında bulunan altınlara el koydu.



Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Düsseldorf Havaalanı'nda gümrük polisi 1 Türk vatandaşının bagajında 11 bin 649 Euro değerinde kayıt dışı altın yakaladı. Polis, bagajda bulunan 9 altın bilezik, 230 gram 2 adet kolye ve birkaç adet altın zincire el koydu. Altınlarına el koyulan vatandaş ifadesinde altınları düğün hediyesi için aldığını dile getirirken, polis altınlar hakkında işlem başlattı. - DUSSELDORF