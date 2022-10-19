Almanya'da polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişi öldü - Son Dakika
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Almanya'da polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişi öldü

19.10.2022 15:16
Almanya'da polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişi öldü

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Dortmund kentinde, polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Dortmund kentinde, polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Alman Haber Ajansının haberinde, bu sabah ihbar üzerine Dorstfeld ilçesinde giden polise, gürültü çıkararak çevredekileri rahatsız eden kişinin mukavemet gösterdiği belirtildi.

Haberde, olay sırasında polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği bu kişinin daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Recklinghausen ve Dortmund Savcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Dortmund'da 8 Ağustos'ta polis 16 yaşındaki bir genci silahla ateş ederek öldürmüştü.

Kaynak: AA
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Ren Vestfalya, Dortmund, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişi öldü - Son Dakika
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