Haberde, olay sırasında polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği bu kişinin daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Ren Vestfalya, Dortmund, Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da polisin elektro şok tabancasıyla müdahale ettiği kişi öldü - Son Dakika

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