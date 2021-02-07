Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu - Son Dakika
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Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu

07.02.2021 13:38
Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Ennepetal kasabasında polisin kızıyla birlikte şiddet uyguladığı Cemil Başöngen, olay anını ve sonrasında yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Ennepetal kasabasında polisin kızıyla birlikte şiddet uyguladığı Cemil Başöngen, olay anını ve sonrasında yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Başöngen, 17 yaşındaki kızının yüzündeki kırıklar nedeniyle konuşamadığını belirterek, kendsinin de 5 gün iş göremez raporu aldığını söyledi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Ennepetal kasabasında polis şiddeti yaşandı. Alman polisi, baba Cemil Başöngen ile kızı Yasemin'e orantısız şiddet uygulayarak hastanelik etti. Baba Cemil Başöngen 5 gün iş görememezlik raporu alarak polislerden davacı olurken kızı Yasemin Başöngen'in  yüzünde oluşan kırıklardan dolayı tedavisinin hastanede sürdürüleceği açıklandı. Demirören Haber Ajansı'na olayı anlatan baba Cemil Başöngen kızı Yasemin'in yüzündeki kırıklardan dolayı konuşamadığını belirterek:

"Kızımla beraber Lünen'e gitmiştik. Kızım oradan kendine bir akvaryum alacaktı. Ben aşağıda arabada bekliyordum. Kızım ile arkadaşı arasında bir tartışma olmuş, sesler yükselmiş ve komşular polis çağırmış. Kısa sürede gelen polis  kızıma uzaklaşmasını söyledi ve bir alt kata indi, zaten olayda  ondan sonra başladı. Kızıma uzaklaş diyen polis, hışımla arkasından inerek diğer polis arkadaşı ile kızımı yere devirdi. Bende olayı görünce kızımı korumak için aşağı indim.  Olayın şaşkınlığı ile kızıma doğru giderken iri yapılı polis, iki yumruk atarak beni tutup yere fırlattı. Üstelik birde ters kelepçe vurdu, bir ara bilincimi yitirdim. O sırada da kızımı polis aracıyla götürmüşler, ben bilincimi yitirmiştim artık" dedi."YÜZÜNDEKİ ELMACIK KEMIĞI KIRILMIŞ"Kızıyla kendisini ayrı ayrı karakola götürüldüğünü belirten baba Cemil Başöngen, "Karakolda  kelepçeyi açıp kızımla görüşmeme izin verdiklerinde yavrumun yüzü ve saçları kanlar içindeydi. Karakolun önünde polis aracının içinde  kızımı çok kötü dövmüşler, yüzündeki elmacık kemiği kırılmış. Burnundan kanlar geliyordu.  Çağırdıkları ambülans ile  kızımı hastaneye gönderdiler. Bende  5 gün iş göremez raporu aldım. Pazartesi günü hem Türkiye Cumhuriyeti Essen Konsolosluğumuza hem de avukatıma giderek suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Cemil Başören kızının  hastanelik olduğunu  ayrıca 'şişko' diye kızıyla  dalga geçip 'seni öldürürüz' diye tehdit ettiklerini ifade ederek, polisler hakkında kanuni yollardan hakkını  sonuna kadar arayacağını sözlerine ekledi.


Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu
Almanya'da polisin kızıyla birlikte dövdüğü Türk konuştu
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Ren Vestfalya, Almanya, Polis, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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