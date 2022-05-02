Almanya'da polisin yumrukladığı kişi öldü - Son Dakika
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Almanya'da polisin yumrukladığı kişi öldü

02.05.2022 22:02

Almanya'nın Mannheim kentinde polisin kontrol altına almaya çalışırken yumrukladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Almanya'nın Mannheim kentinde polisin kontrol altına almaya çalışırken yumrukladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Almanya'da polis şiddeti nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Mannheim kentinde polisin gözaltına almaya çalıştığı sırada yumrukladığı 47 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ruh sağlığı merkezinde tedavi gördüğü öğrenilen kişinin, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği, ölüm nedeninin ise henüz belli olmadığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Markplatz Meydanı'nda bir kişi, yapılan polis müdahalesi sırasında yere yığıldı ve öldü. Olay savcılığa intikal ettiği için konu ile ilgili daha fazla bilgi veremiyoruz" denildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise, öğle saatlerinde Merkez Ruh Sağlığı Enstitüsü'nden (ZI) bir doktorun polisi arayarak, 47 yaşında bir hastanın yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdiği belirtilerek, Mannheim şehir merkezi polis karakolundan iki memurun, hasta adamı ruh sağlığı merkezinin yakınında bulduğu aktarıldı. Açıklamada, polislerin kontrol altına almak istedikleri kişinin polise direniş gösterdiği ifade edildi.

Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, iki polisin 47 yaşındaki adamı zapt etmeye çalıştığı sırada polislerden birinin adamın yüzünü yumrukladığı daha sonra ise elleri arkadan kelepçeli ve yüzü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan adama bir kişinin kalp masajı yaptığı görüldü.

(Sinan Karamurat/İHA)

Almanya'da polisin yumrukladığı kişi öldü
Almanya'da polisin yumrukladığı kişi öldü
Almanya'da polisin yumrukladığı kişi öldü
Almanya'da polisin yumrukladığı kişi öldü

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Mannheim, Almanya, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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