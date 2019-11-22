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- Almanya'da Polisler Bir Türkü Darp Etti

6 saat önce

- Almanya'da polisler bir Türkü darp ettiGELSEN KİRCHEN - Almanya'da yaşayan Kenan Çelik, bir dava için mahkemeye gitmek üzere evden çıktığı sırada polislerin kendisini darp ettiğini iddia etti.

- Almanya'da polisler bir Türkü darp etti

GELSEN KİRCHEN - Almanya'da yaşayan Kenan Çelik, bir dava için mahkemeye gitmek üzere evden çıktığı sırada polislerin kendisini darp ettiğini iddia etti.

Almanya'da son yıllarda Türklere yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Gelsenkirchen şehrinde yaşayan Kenan Çelik (37), boşanma davası için evinden çıktıktan sonra polislerin kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Polislerden şikayetçi olan Çelik, darp edildikten sonra hastaneye değil mahkemeye götürüldüğünü savundu. Kenan Çelik, olayı şöyle anlattı:

"Eski eşimle ilgili boşanma davası için mahkemeye gitmek üzere o gün evden çıktım. Her şeyimi hazırladım. Bir gün önce de ablam Ayten Demir ile mahkemeye gitmek için sözleştik. Mahkemeye gitmek için ablam beni almaya geliyordu. Otobüs durağına gittim. Orada ablamı bekliyordum. O sırada evimin önünde polis aracının geldiğini gördüm. Polislerin yanlarına gittim. O sırada da polis bana bakarak 'siz Kenan Çelik misiniz' dedi. Ben de ona 'bunu kim bilmek istiyor' dedim. 'Benim için mi geldiniz' diye soru sordum. Polisler, hemen bizimle geleceksin dediler. Ben de onlara ben ablamla giderim, sorun yok dedim. Ablama telefonda edeyim dedim. Mahkemeye bir saat vardı. O sırada polisler hayır bizimle geleceksin dediler. Ben de onlara bunu anlatmaya çalışırken üzerime çullandılar. Beni zorla sürükleyerek çalıların üzerinden doğru tartaklamaya başladılar ve polis aracının içine soktular. Aracın içerisinde bana kelepçe taktılar. Kafamı çarptım ve yaralandım. Kelepçeyi hafifletin dedim. Onlar inadına daha sıkı yaptılar. Acı çekiyordum. Beni hastaneye getirin dedim. Tamam dediler. Gözlerimi açtığımda kendimi mahkeme salonunda gördüm. Mahkeme salonunda 8 polis oldular. Psikolojim alt üst oldu. Beni orada hücreye attılar. Beni yaralı bir şekilde hakim karşısına çıkardılar. Hakim davayı erteledi ve polislerden şikayetçi olmam için uyarıda bulundu."

"Kardeşimi darp edilmiş halde görünce, şok oldum"

Abla Ayten Demir, kardeşi Kenan Çelik'i polislere sorduğunu ancak o arada kardeşinin polis arabası içerisinde olduğunu söylemediklerini ve kendisine mahkemeye gitmesinin söylendiğini iddia etti. Ayten Demir, kardeşinin darp edilmiş halini görünce adeta şoka girdiğini ifade ederek, Almanya'da bu şekilde bir olayın yaşanmasının kendisini korkuttuğunu belirtti.

Polislerden davacı oldu

Kenan Çelik, hastaneden aldığı sağlık raporu ile avukatına başvurarak polislerden davacı oldu. Türkiye'nin Münster Başkonsolosluğu yetkilisi, Kenan Çelik'i arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- Almanya'da Polisler Bir Türkü Darp Etti

Kenan Çelik, Almanya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:40 Kaynak: İHA
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