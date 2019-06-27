Son Dakika Haberleri: Almanya'da polisti! Türkiye'de popçu oldu
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Almanya'da polisti! Türkiye'de popçu oldu

1 saat önce

ÇOCUKLUĞUNDAN bu yana müzikle iç içe yetişen Türkiye aşığı Neby, Almanya'da uzun yıllar Türk Sanat Müziği Korosu yönetti.

Almanya'da polisti! Türkiye'de popçu oldu, System.String[]
ÇOCUKLUĞUNDAN bu yana müzikle iç içe yetişen Türkiye aşığı Neby, Almanya'da uzun yıllar Türk Sanat Müziği Korosu yönetti. Türk dinleyicisiyle buluşmak için gün sayan Neby'nin ilk single'ı 'Unuturum Elbet', 9 Temmuz'da tüm dijital platformlarda yer alacak. Türk kadınının gücüne her zaman hayran olduğunu ve bir Türk kadını olarak hem Türkiye'de hem de Almanya'da büyük başarılar elde etmeyi hedeflediğini söyleyen Neby, "Özellikle kadın kitleye hitap etmek istiyorum. Kadın dayanışmasına gerçekten inanıyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:28 
Türkiye, Almanya, Güncel
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