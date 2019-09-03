Almanya'da radyo kulesinde platform çöktü: 3 ölü
2 saat önce
Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunan bir radyo kulesindeki platformun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Almanya Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:23 Kaynak: DHA
'nın Hessen
eyaletinde bulunan bir radyo kulesindeki platformun çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alman medyası, radyo kulesinde 50 metre yüksekteki bir platformun çöktüğünü ve yola düştüğünü, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken; platformun çökme nedeni araştırılıyor.
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