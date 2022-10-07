Almanya'da raf ömrünü tamamlayan maskeler imha edilecek - Son Dakika
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Almanya'da raf ömrünü tamamlayan maskeler imha edilecek

07.10.2022 13:58
Almanya'da raf ömrünü tamamlayan maskeler imha edilecek

Almanya Sağlık Bakanlığının, raf ömrü geçmiş 790 milyon maskeyi imha edeceği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanlığının, raf ömrü geçmiş 790 milyon maskeyi imha edeceği bildirildi.

Spiegel dergisinin haberinde, Kovid-19 salgınının Almanya'ya geldiği dönemde hükümetin 6 milyar avro karşılığında 5,8 milyar maske satın aldığı hatırlatıldı.

Bunlardan raf ömrünü tamamlayan ve hiç kullanılmayan 790 milyon maskenin yakılarak imha edileceği belirtildi.

Haberde, 790 milyon maskenin 60 milyonunun FFP2 tipi, diğerlerinin ise tıbbi maske olduğu kaydedilirken maskelerin, raf ömrünü tamamlaması dolayısıyla başka bir ülkeye verilemediği vurgulandı.

Alman Sayıştayı raporlarında o dönem alınan maskeleri "büyük miktarda aşırı tedarik" olarak tanımlamıştı.

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Kaynak: AA

Almanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da raf ömrünü tamamlayan maskeler imha edilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da raf ömrünü tamamlayan maskeler imha edilecek - Son Dakika
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