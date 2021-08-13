Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu - Son Dakika

Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu

DİYARBAKIR - Almanya'da yaşayan 41 yaşındaki Hülya Düşmen, miyom problemleri nedeniyle sancılarından kurtulmak için birçok hastaneye başvurdu. Rahmi alınması gerektiğini duyan Düşmen, Diyarbakır'da rahimi alınmadan miyomlardan kurtuldu.

Almanya'da yaşayan 41 yaşındaki Hülya Düşmen geçtiğimiz yıl sancıları sürekli artınca İzmir'de tatilde iken doktora başvurdu. Miyom teşhisi konulan hastaya doktur tarafından problemin olmayacağını söyleyerek Almanya'ya geri döndü. Sancıları artan hasta Düşmen Almanya'da da birçok hastaneye başvurdu. Miyomların büyüdüğü için alınması gerektiğini öğrenen hasta, ameliyat masasına yatma kararı aldı. Rahmine yakın bir miyomun olduğu gerekçesiyle, rahminin de alınacağını duyan hasta, ameliyat olmaktan vaz geçerek araştırmaya başladı. İnternet üzeri yaptığı araştırmalar sonucunda Diyarbakır'da miyom başarılarıyla adından söz ettiren Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Almanya'dan Diyarbakır'a gelerek Prof. Dr. Çoksüer'de yaptığı kontroller sonrası yüzde 99 rahim alınmadan miyomların alınacağını duyan hasta ameliyat masasına yattı. Toplamda 6 adet dev miyomları bulunan hasta rahmi alınmadan ameliyatını tamamladı.

"Rahimi alınacak denilmiş, başarıyla miyomu aldık"

Hasta Hülya Düşmen'in daha önce başvurduğu hastanelerde miyomları alınması için rahiminin de alınacağını duyunca kendilerine başvurduğunu ve rahim alınmadan miyomları aldığını aktaran Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız Almanya'dan geldi daha önce doktora gitmiş, bir sürü yerde rahmin alınacağını ve çok riskli bir ameliyat olduğunu söylemiş. Tabi hasta internetten araştırarak kliniğimize geldi. Sadece miyomun alınacağını özellikle ısrarla ben rahmin alınmasını istemiyorum dedi. Çünkü 3 yere ayrı ayrı gitmiş özellikle Almanya'da da birçok yere gitmiş rahminin tamamen alınacağı burada da birçok yere gittiğinde sadece rahim alınacağını miyomun riskli olduğu için ancak rahimin alınarak bunun çözüme gidebileceği söylenmiş. Biz de tabi hastaya baktık detaylı değerlendirdik, hastaya riskleri ve faydalarını anlatıp sadece miyom almaya karar verdik. Miyom alabileceğimizi bu konuda tecrübemiz donanmamız iyi olduğu için, özellikle miyom ameliyatları konusunda her türlü desteği verebileceğimizi söyledik. İyi bir iletişim halinde olarak miyomları aldık. Buradaki amacımız rahmi korumak rahmi koruduğumuz zaman doğurganlık, kafası sizi korumaya çalışıyor. Çünkü ilerde çocuk sahibi olmak istediğinizde, rahim korumak bizim için önemli. Bende bir tıp bebek uzmanı olarak rahimin korunması bizim için en önemli aşamalardan bir tanesi o yüzden biz hasta rahmini koruduk. Şuan da sağlıklı bir şekilde dün ameliyatını yaptık, ayakta gayet iyi bir şekilde konforlu ameliyat oldu. Bugünde inşallah taburcu olacak ve sağ salim bir şekilde hastamızı Almanya'ya göndereceğiz. Rabbim şifa versin inşallah her hayırlısı diyoruz. Burada başarının ana anahtarı doğru klinik doğru hekim ve doğru tedavi başarının ana anahtarı, bizde burada bu yaklaşımla hastaya destek olmaya çalışıyoruz. Şuanda hastamız gayet iyi Allah şifa versin diyoruz, Rabbim sağlık nasip etsin" dedi.

"Almanya'da rahim alınmadan miyom alınmaz dediler"

41 yaşındaki hasta Hülya düşmen Almanya'da başvurduğu birçok doktorun rahim alınmadan miyomun alınmayacağını öğrenince araştırmalar sonucunda Diyarbakır'a geldiğini kaydetti. Düşmen, "Almanya'dan geldim, İzmir'de tesadüfen eseri bir doktora gittim orada baya rahatsızlandım. Ondan önce de vardı tatile gittik oraya yine rahatsızdım dedim bir Türkiye'deki doktora görüneyim İzmir'de göründüm miyom var dedi. Ama korkmayın dedi, rahatsız etmez bu 3-4 senedir baya rahatsız etti. Her zaman gittiğim kendi doktoruma gittim, oda rahimin hepsini alırız dedi hatta dedim Türkiye'de bir doktora gitmişim miyomları yalnız alabilirim dedi. Kesinlikle dedi hiç kimse bu miyomları yalnız alamaz hatta, İstanbul da ki doktorda öyle hiç kimse alamaz dedi çünkü tam rahimin ağzında bir miyom var dedi. O kanama yaparsa rahimin hepsini alınır. Hakan hocayı internette takip ettim baya miyom hastalıklarına şeyini gördüm. Baktım Diyarbakır'da yazıyor, bide baya okudum, yani miyomlar konusunda tecrübeli bir doktor. Yalnız alabiliyor miyomları, Almanya'dan Diyarbakır'a geldik. Buraya da şimdi tatile geldik tatilden buraya geldik karar verdik dedim işte olacağım, falan bana dedi yani şeyi de var kanama falan olursa rahimi de alabiliriz ama dedi miyomları yüzde 99 yalnız alırım. Çok şükür ameliyatımız başarılı geçti, rahatım iyiyim. Yani çoğu kişi Almanya'da baya tanıdığım arkadaşlarımda olmuştu miyomlardan hatta birkaç kişiye önerdim. Rahimin hepsini almıştılar miyomlar yalnız değil tüm rahimi alanlar oldu baya ama herkes önerdi Almanya'da rahimi al diye hayır, dedim şansımı deneyeceğim" diye konuştu.