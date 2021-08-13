Üye Girişi
Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu - Son Dakika

Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu

13.08.2021 11:59

Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu Almanya'da yaşayan 41 yaşındaki Hülya Düşmen, miyom problemleri nedeniyle sancılarından kurtulmak için birçok hastaneye başvurdu.

Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu

DİYARBAKIR - Almanya'da yaşayan 41 yaşındaki Hülya Düşmen, miyom problemleri nedeniyle sancılarından kurtulmak için birçok hastaneye başvurdu. Rahmi alınması gerektiğini duyan Düşmen, Diyarbakır'da rahimi alınmadan miyomlardan kurtuldu.

Almanya'da yaşayan 41 yaşındaki Hülya Düşmen geçtiğimiz yıl sancıları sürekli artınca İzmir'de tatilde iken doktora başvurdu. Miyom teşhisi konulan hastaya doktur tarafından problemin olmayacağını söyleyerek Almanya'ya geri döndü. Sancıları artan hasta Düşmen Almanya'da da birçok hastaneye başvurdu. Miyomların büyüdüğü için alınması gerektiğini öğrenen hasta, ameliyat masasına yatma kararı aldı. Rahmine yakın bir miyomun olduğu gerekçesiyle, rahminin de alınacağını duyan hasta, ameliyat olmaktan vaz geçerek araştırmaya başladı. İnternet üzeri yaptığı araştırmalar sonucunda Diyarbakır'da miyom başarılarıyla adından söz ettiren Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Almanya'dan Diyarbakır'a gelerek Prof. Dr. Çoksüer'de yaptığı kontroller sonrası yüzde 99 rahim alınmadan miyomların alınacağını duyan hasta ameliyat masasına yattı. Toplamda 6 adet dev miyomları bulunan hasta rahmi alınmadan ameliyatını tamamladı.

"Rahimi alınacak denilmiş, başarıyla miyomu aldık"

Hasta Hülya Düşmen'in daha önce başvurduğu hastanelerde miyomları alınması için rahiminin de alınacağını duyunca kendilerine başvurduğunu ve rahim alınmadan miyomları aldığını aktaran Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, ameliyatın başarılı geçtiğini kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız Almanya'dan geldi daha önce doktora gitmiş, bir sürü yerde rahmin alınacağını ve çok riskli bir ameliyat olduğunu söylemiş. Tabi hasta internetten araştırarak kliniğimize geldi. Sadece miyomun alınacağını özellikle ısrarla ben rahmin alınmasını istemiyorum dedi. Çünkü 3 yere ayrı ayrı gitmiş özellikle Almanya'da da birçok yere gitmiş rahminin tamamen alınacağı burada da birçok yere gittiğinde sadece rahim alınacağını miyomun riskli olduğu için ancak rahimin alınarak bunun çözüme gidebileceği söylenmiş. Biz de tabi hastaya baktık detaylı değerlendirdik, hastaya riskleri ve faydalarını anlatıp sadece miyom almaya karar verdik. Miyom alabileceğimizi bu konuda tecrübemiz donanmamız iyi olduğu için, özellikle miyom ameliyatları konusunda her türlü desteği verebileceğimizi söyledik. İyi bir iletişim halinde olarak miyomları aldık. Buradaki amacımız rahmi korumak rahmi koruduğumuz zaman doğurganlık, kafası sizi korumaya çalışıyor. Çünkü ilerde çocuk sahibi olmak istediğinizde, rahim korumak bizim için önemli. Bende bir tıp bebek uzmanı olarak rahimin korunması bizim için en önemli aşamalardan bir tanesi o yüzden biz hasta rahmini koruduk. Şuan da sağlıklı bir şekilde dün ameliyatını yaptık, ayakta gayet iyi bir şekilde konforlu ameliyat oldu. Bugünde inşallah taburcu olacak ve sağ salim bir şekilde hastamızı Almanya'ya göndereceğiz. Rabbim şifa versin inşallah her hayırlısı diyoruz. Burada başarının ana anahtarı doğru klinik doğru hekim ve doğru tedavi başarının ana anahtarı, bizde burada bu yaklaşımla hastaya destek olmaya çalışıyoruz. Şuanda hastamız gayet iyi Allah şifa versin diyoruz, Rabbim sağlık nasip etsin" dedi.

"Almanya'da rahim alınmadan miyom alınmaz dediler"

41 yaşındaki hasta Hülya düşmen Almanya'da başvurduğu birçok doktorun rahim alınmadan miyomun alınmayacağını öğrenince araştırmalar sonucunda Diyarbakır'a geldiğini kaydetti. Düşmen, "Almanya'dan geldim, İzmir'de tesadüfen eseri bir doktora gittim orada baya rahatsızlandım. Ondan önce de vardı tatile gittik oraya yine rahatsızdım dedim bir Türkiye'deki doktora görüneyim İzmir'de göründüm miyom var dedi. Ama korkmayın dedi, rahatsız etmez bu 3-4 senedir baya rahatsız etti. Her zaman gittiğim kendi doktoruma gittim, oda rahimin hepsini alırız dedi hatta dedim Türkiye'de bir doktora gitmişim miyomları yalnız alabilirim dedi. Kesinlikle dedi hiç kimse bu miyomları yalnız alamaz hatta, İstanbul da ki doktorda öyle hiç kimse alamaz dedi çünkü tam rahimin ağzında bir miyom var dedi. O kanama yaparsa rahimin hepsini alınır. Hakan hocayı internette takip ettim baya miyom hastalıklarına şeyini gördüm. Baktım Diyarbakır'da yazıyor, bide baya okudum, yani miyomlar konusunda tecrübeli bir doktor. Yalnız alabiliyor miyomları, Almanya'dan Diyarbakır'a geldik. Buraya da şimdi tatile geldik tatilden buraya geldik karar verdik dedim işte olacağım, falan bana dedi yani şeyi de var kanama falan olursa rahimi de alabiliriz ama dedi miyomları yüzde 99 yalnız alırım. Çok şükür ameliyatımız başarılı geçti, rahatım iyiyim. Yani çoğu kişi Almanya'da baya tanıdığım arkadaşlarımda olmuştu miyomlardan hatta birkaç kişiye önerdim. Rahimin hepsini almıştılar miyomlar yalnız değil tüm rahimi alanlar oldu baya ama herkes önerdi Almanya'da rahimi al diye hayır, dedim şansımı deneyeceğim" diye konuştu.

Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu
Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu
Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu
Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu

Diyarbakır, Almanya, Doktora, İzmir, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi 11:59 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu 11:41 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı 11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı 09:44 Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, tecavüz suçlamasında masum olduğunu kanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:57 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:27 Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:21 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
11:01 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
10:55 Fransa basınına röportaj veren Mesut Özil, "Fenerbahçe'de oynamak rüya gibi" dedi
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran anlar! Sel sularından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına dikildi         
12:13
Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu         
12:01
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yıkılan binadaki kayıp ailenin son mesajı ortaya çıktı: Burası çok kötü, dua edin bize         
11:58
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı         
11:22
28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı 28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı         
11:14
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi Sağlık Bakanı Koca'nın aşı olmayanlara kısıtlama geleceğini sinyalini vermesi infial yarattı! Sosyal medyada istifası istendi         
16:17
Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek Marketlerde fark yaratacak yenilik! Yılbaşından itibaren plastik, karton ve cam atıklar paralı oluyor, iade eden parasını geri alabilecek         
15:59
Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 12:24:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da rahim alınacak denildi, Diyarbakır'da miyomlardan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement