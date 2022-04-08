Almanya'da ramazanın ilk cuma namazı kılındı - Son Dakika

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Almanya'da yaşayan Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı.

Köln'de genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi ile başkent Berlin'deki Şehitlik Camisi'ni dolduran Müslümanlar, hep birlikte cuma namazlarını eda etti.

Köln Merkez Camisi'nde vaaz veren DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, ramazan ayının anlam ve önemini anlattı.

Türkmen, "Ramazan ayı tüm Müslümanları buluşturan, birleştiren, kalplerini birbirine ısındıran kutlu bir aydır. Bir aylık eğitim mektebinde yani ramazanda öğrendiğimiz her şeyi tüm yıla yaymalıyız." dedi.