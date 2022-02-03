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Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika

Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

03.02.2022 22:33
Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'daki camilerde kandil programları düzenlendi.

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'daki camilerde kandil programları düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Türkiye birincisi Bünyamin Akdağ'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, tekbir ve salavatlar getirildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, gecenin anlam ve önemini anlatan vaazında, bu gecenin dua ve ibadetle geçirilmesi gereken maneviyatı büyük bir gece olduğunu ifade etti.

Regaip Kandili'nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu hatırlatan Türkmen, recep ve şaban aylarının ardından Müslümanlar olarak 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın heyecanını yaşayacaklarını aktardı.

Gecenin sonunda din görevlileri Naci Şengün, Nasuh Aydemir, Mustafa Kader, Bünyamin Akdağ birlikte ilahi okuyup, cemaatle dua etti.

Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi
Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

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Regaib Kandili, Almanya, kandil, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Son Dakika


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