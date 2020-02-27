Almanya'da Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika

Almanya'da Regaip Kandili idrak edildi

6 saat önce

Almanya'nın Köln kentinde camileri dolduran Müslümanlar, Regaip Kandili'ni idrak etti.

Almanya'da Regaip Kandili idrak edildi, System.String[]

Almanya'nın Köln kentinde camileri dolduran Müslümanlar, Regaip Kandili'ni idrak etti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, din görevlileri Naci Şengün, Gökhan Uygun ve Mahir Örgüz, Kur'an-ı Kerim'in ardından Mevlid-i Şerif okudu.

Köln DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Muharrem Kuzey, vaazında üç ayların başlangıcı Regaip Kandili hakkında bilgi vererek, gecenin dua ve ibadetle geçirilmesinin manevi açıdan çok değerli olduğunu söyledi.

Rahmet iklimine girilen bu mübarek günlerde kalplerin kin, nefret ve haset gibi manevi hastalıklardan temizlenmesi gerektiğini belirten Kuzey, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programın sonunda, Müslümanlar ellerini semaya açarak, hep birlikte dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaib Kandili, Almanya, Köln, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Diyanet'ten umre ziyareti açıklaması: Yeni kayıt alınmayacak
Şehit haberlerinin ardından NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi: İdlib için geçerli mi? BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'de acil ateşkes çağrısını yineledi Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar harekatı yönetmek için sınıra gitti

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 06:09:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Almanya'da Regaip Kandili idrak edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]