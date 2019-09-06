Son Dakika Haberleri: Almanya'da resesyon türkiye'nin bölgeye ihracatını daraltır
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Almanya'da resesyon türkiye'nin bölgeye ihracatını daraltır

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baydarol, Türkiye'nin en büyük ticari partneri Almanya'da olası bir resesyonun (ekonomik durgunluk) Türkiye'den Almanya'ya ve genel olarak AB'ye ihracatını daraltacağı uyarısı yaptı.

Almanya'da resesyon türkiye'nin bölgeye ihracatını daraltır, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Can Baydarol, Türkiye'nin en büyük ticari partneri Almanya'da olası bir resesyonun (ekonomik durgunluk) Türkiye'den Almanya'ya ve genel olarak AB'ye ihracatını daraltacağı uyarısı yaptı.
DHA'nın sorularını yanıtlayan Baydarol şunları söyledi:
"Almanya binde birlik bir resesyon çok önemli görünmeyebilir; fakat bu durum şu açıdan önemli, Almanya'daki bu gerileme Avrupa'da neye yol açacak, yani temel endişe bu...
"İtalya da bu yüzden önem kazanıyor çünkü kesin bir belirsizlik durumunda yuvarlanıyor gibi görünüyor.
"Türkiye'nin her durumda en büyük ticaret partneri AB. İhracatımızın yaklaşık yüzde 50'sini Avrupa'yla yapıyoruz, bizim için çok önemli bir pazar çünkü alım gücü çok yüksek bir pazar.
"Bir de orada yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var, onların da özellikle Almanya'daki varlıkları en büyük ticaret partnerimizin Almanya olmasına yol açıyor.
"Oradaki bir daralma bu durumda Türkiye'nin o bölgeyle yaptığı ihracat üzerinde de olumsuz etkiye yol açabilir, bundan da endişe duymak lazım.
"Alternatif pazarlar dediğimizde doğuya doğru bir pazar arayışları var fakat o pazarların şu anda alım gücü çok yüksek değil ve çok da istikrarlı gözükmüyor.
"Baktığınız zaman dünyadaki ekonomik kaos diyelim, belirsizlikler dizisi diyelim, çünkü burada hem siyaset hem ekonomi iç içe geçmiş durumda, bu dönemde Türkiye'nin her gün tekrar tekrar hesap yapıp ona göre adım arması gerekecek.
"Hepimiz Türkiye'de ekonomik sorunlardan bahsediyoruz, daha Türkiye'ye yönelik düşünüyoruz ama aslında global ekonomideki ve global siyasetteki sorunlar ve belirsizlikler Türkiye'yi de çok yakından bir şekilde ilgilendirir bir halde."

Görüntü dökümü:
Can Baydarol soruları yanıtlıyor


Avrupa Birliği, Almanya, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:38 Kaynak: DHA
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