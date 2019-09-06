Almanya'da resesyon türkiye'nin bölgeye ihracatını daraltır

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"İhraç talebi olağanüstü bir durum değil"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Leeds sokaklarında bir vatandaş tarafından protesto edildi

AB'den Bakan Soylu'ya: İstanbul'a kayyumun ciddi sonuçları olur, iki kez düşünün