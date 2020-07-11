Almanya'da Reynmen coşkusu koronavirüsü unutturdu - Son Dakika

Almanya'da Reynmen coşkusu koronavirüsü unutturdu

Almanya'da Reynmen coşkusu koronavirüsü unutturduTemel ELCİVAN-AHMET ELCİVAN, DÜSSELDORF (DHA) Almanya'nın Düsseldorf kentinde dün akşam sahne alan Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş (24) gurbetçileri coşturdu.

Almanya'da Reynmen coşkusu koronavirüsü unutturdu

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Temel ELCİVAN-AHMET ELCİVAN, DÜSSELDORF (DHA) Almanya'nın Düsseldorf kentinde dün akşam sahne alan Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş (24) gurbetçileri coşturdu.

Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş (24) Almanya'nın Düsseldorf kentinde dün akşam verdiği konserde gurbetçilerle biraraya geldi. Reynmen'in verdiği konser koronavirüs tedbirleri kapsamında konsere gidemeyen vatandaşlar için arabalı düzenlendi. Avrupa'da ilk konserini Düsseldorf'ta veren Reynmen, aynı zamanda Türkiye'den Almanya'ya giderek açık havada araçlı sinemada sahne alarak bir ilke imza attı.

SIK SIK ARAÇLARA GİRİN UYARISI YAPILDI

Açık havadaki yaklaşık 500 aracın bulunduğu konserde kendisini dinlemeye gelen müzikseverleri keyifli Avrupa'da ilk konserini Düsseldorf'ta veren Reynmen, aynı zamanda Türkiye'den gelerek Almanya'da açık havada araçlı sinemada sahne alarak da bir ilke imza atmış oldu. Öte yandan konser organizatörleri ve Reynmen sahneden yaptığı 'araçlarınıza girin' uyarıları pek dikkatte alınmadı.

'AVRUPA'DA İLK KONSERİM, ÇOK HEYECANLIYIM'

Sevilen şarkıları art arda seslendirerek seyircileri coşturan Reynmen, şarkı aralarında hayranlarıyla kısa sohbet etmeyi de ihmal etmedi. 'Pandemi nedeniyle uzun süredir sahne alamadık, insanlarla haşır neşir olamıyoruz. Epeydir böyle bir kalabalık görmeye alışkın değilim, geldiğiniz ve beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum' sözleriyle hayranlarına seslenen Reynmen, 'Benim için gelmiş bu kadar arabayı ilk kez bir arada görüyorum. Ayrıca bu benim Avrupa'da ilk konserim, bu yüzdende çok heyecanlıyım' dedi.

İKİ KADIN HAYRANIYLA BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİ

Sahnede hayranlarını coşturan Reynmen, kendisiyle şarkı söylemek isteyenleri sahneye davet ederek iki kadın hayranıyla 'çare gelmez' ve 'dağlarına dargınım' türkülerini seslendirdi. Konserde DHA mikrofonuna konuşan bazı Reymen hayranları, araçlı konserden ve uzun süre sonra bir etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

Düsselldorf, Almanya, Reynmen, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Almanya'da Reynmen coşkusu koronavirüsü unutturdu - Son Dakika
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