ALMANYA'DA RİNGDE ÖLEN BOKSÖR, MEMLEKETİ GİRESUN'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ALMANYA'DA RİNGDE ÖLEN BOKSÖR, MEMLEKETİ GİRESUN'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

19.05.2022 17:19

ALMANYA'da boks maçında ringde fenalaşıp yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede ölen boksör Musa Askan Yamak (36), memleketi Giresun'da toprağa verildi.

ALMANYA'da boks maçında ringde fenalaşıp yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede ölen boksör Musa Askan Yamak (36), memleketi Giresun'da toprağa verildi.

Yarı sıklette Avrupa ve Asya şampiyonu unvanları bulunan Giresunlu boksör Musa Askan Yamak, Almanya'nın Münih kentinde 15 Mayıs'ta çıktığı boks maçının 3'üncü raundunun molasında fenalaştı. Ringde yere yığılan Yamak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Beynine pıhtı atmasıyla fenalaştığı öne sürülen boksör Yamak'ın cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından Almanya'dan Giresun'a getirildi. Yamak'ın memleketi Giresun'un Alucra ilçesindeki cenazesine annesi Gülaçtı, eşi Müzeyyen, babası Aydın, kardeşleri Emrah, Mert ve Emre Yamak'ın yanı sıra Alucra Kaymakamı Mustafa Çelik, İlçe Belediye Başkanı Suat Aybar, boksörler, antrenörler ve bölge halkı katıldı. İlçedeki Merkez Ulu Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yamak, aile kabristanlığında gözyaşlarıyla

toprağa verildi.

ALMANYA'DA RİNGDE ÖLEN BOKSÖR, MEMLEKETİ GİRESUN'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
ALMANYA'DA RİNGDE ÖLEN BOKSÖR, MEMLEKETİ GİRESUN'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
ALMANYA'DA RİNGDE ÖLEN BOKSÖR, MEMLEKETİ GİRESUN'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
ALMANYA'DA RİNGDE ÖLEN BOKSÖR, MEMLEKETİ GİRESUN'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

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Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı
Kaynak: DHA

Hisarcık, Giresun, Almanya, Boks, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ALMANYA'DA RİNGDE ÖLEN BOKSÖR, MEMLEKETİ GİRESUN'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALMANYA'DA RİNGDE ÖLEN BOKSÖR, MEMLEKETİ GİRESUN'DA SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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