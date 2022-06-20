Münih Savcılığından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun yaptırım listesinde bulunan Rusya Federasyonu Duma üyesi bir kişi ile eşine ait Münih'teki mülklere el konulduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Almanya, Münih, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Almanya'da Rus aileye ait gayrimenkullere el konuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.