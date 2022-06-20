Almanya'da Rus aileye ait gayrimenkullere el konuldu - Son Dakika
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Almanya'da Rus aileye ait gayrimenkullere el konuldu

20.06.2022 14:44
Almanya'da Rus aileye ait gayrimenkullere el konuldu

Almanya'da, iki Rusya vatandaşının 3 dairesine el konulduğu bildirildi.

Almanya'da, iki Rusya vatandaşının 3 dairesine el konulduğu bildirildi.

Münih Savcılığından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonunun yaptırım listesinde bulunan Rusya Federasyonu Duma üyesi bir kişi ile eşine ait Münih'teki mülklere el konulduğu belirtildi.

İsimleri açıklanmayan Rus vatandaşlarının yaptırımlar yasasını ihlal ettikleri ve dairelerin kiralanmasından gelir elde etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.

Almanya'da ilk kez Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus vatandaşlarına ait gayrimenkule el konulduğu vurgulandı.

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Kaynak: AA

Almanya, Münih, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'da Rus aileye ait gayrimenkullere el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Almanya'da Rus aileye ait gayrimenkullere el konuldu - Son Dakika
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