Son Dakika Haberleri: Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı
Son Dakika Dünya Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı - Son Dakika Dünya

Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı

6 saat önce

Ağustos ayında Berlin'de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesinde Rus isthbaratının parmağı olabileceğine inanan Alman federal savcılar davayı yerel yetkililerden devraldı

Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı, System.String[]

Almanya'nın Berlin kentinde ağustos ayında bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesinde Rus istihbaratının parmağı olabileceğine inanan Alman federal savcılar davayı yerel yetkililerden devraldı.


İsimsiz bir adliye kaynağının Reuters'e yaptığı açıklamaya göre cinayette yabancı bir istihbarat örgütünün rol aldığına dair delillere ulaşıldı.

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Gürcistan, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:43 
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