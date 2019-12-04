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Almanya'da Rus istihbaratının parmağı olduğu düşünülen Gürcü cinayetini federal savcılar devraldı
6 saat önce
Ağustos ayında Berlin'de bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesinde Rus isthbaratının parmağı olabileceğine inanan Alman federal savcılar davayı yerel yetkililerden devraldı
Almanya'nın Berlin kentinde ağustos ayında bir Gürcistan vatandaşının öldürülmesinde Rus istihbaratının parmağı olabileceğine inanan Alman federal savcılar davayı yerel yetkililerden devraldı.
İsimsiz bir adliye kaynağının Reuters'e yaptığı açıklamaya göre cinayette yabancı bir istihbarat örgütünün rol aldığına dair delillere ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:43
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