Almanya'da Rusya karşıtı protesto - Son Dakika
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Almanya'da Rusya karşıtı protesto

24.02.2022 18:46

Almanya'nın Köln kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar protesto edildi.

Almanya'nın Köln kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar protesto edildi.

Almanya'nın Köln kentinin merkezinde bulunan Neumark Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto etti. Köln ve çevresinde yaşayan Ukraynalılar da kendi dillerinde sloganlar atıp, savaş karşıtı şarkılar söyledi. "Putin'i durdurun, savaşı durdurun", "Savaş suçtur", "Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz" yazılı dövizler taşıyan protestocular bir an önce savaşın durdurulması çağrısında bulundu. Protestoya, Ukraynalıların yanı sıra çok sayıda Alman da katıldı.

(Sinan Karamurat/ İHA)

Almanya'da Rusya karşıtı protesto
Almanya'da Rusya karşıtı protesto
Almanya'da Rusya karşıtı protesto

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Protesto, Ukrayna, Almanya, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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