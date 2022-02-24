Almanya'da Rusya karşıtı protesto - Son Dakika

Almanya'nın Köln kentinde Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırılar protesto edildi.

Almanya'nın Köln kentinin merkezinde bulunan Neumark Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi ellerinde Ukrayna bayrakları ve pankartlarla Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını protesto etti. Köln ve çevresinde yaşayan Ukraynalılar da kendi dillerinde sloganlar atıp, savaş karşıtı şarkılar söyledi. "Putin'i durdurun, savaşı durdurun", "Savaş suçtur", "Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz" yazılı dövizler taşıyan protestocular bir an önce savaşın durdurulması çağrısında bulundu. Protestoya, Ukraynalıların yanı sıra çok sayıda Alman da katıldı.

(Sinan Karamurat/ İHA)