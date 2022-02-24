Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi - Son Dakika

Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi protesto edildi.

Başkent Berlin'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplandı.

Ukrayna'ya destek sloganları atan göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra "Putin'e hayır deyin", "Rusya'nın işgalini durdurun", "Ukrayna direnecek", "Kırım Ukrayna'ya aittir" ve "Savaşı durdurun, Avrupa'yı koruyun" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan Andriy Bludov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesinin ve eşinin anne-babasının Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, "Bulundukları yerlerde kendilerini nasıl koruyacaklarını bilmiyorlar. Bir şekilde saklanıyorlar. Annem ve babam bana yazıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı muhabirinin bugün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen hava saldırısı sonrası çektiği fotoğrafları taşıyan Bludov, "Bu durumun ne kadar süreceğini kimsenin bilmediğini kaydederek, "Ben şok olmuş haldeyim. (Fotoğrafları göstererek) Bakın bunlara, bunlar bugün çekildi. Hiçbir kelime bulamıyorum." şeklinde konuştu.

Bludov, uluslararası toplumdan Rusya'nın tecrit edilmesini beklediğini dile getirerek, "Ukrayna'ya daha fazla askeri malzeme verilmesi lazım. Bu felaketin sonlandırılması için, NATO'nun girmesi için iyi bir zaman. İnsanlar her dakika ölüyor. Sadece askerler değil, siviller de." ifadelerini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen başka bir gösterici de Rusya'nın saldırılarından dolayı korku içinde olduğunu kaydederek, "Ailem ve tüm Ukrayna için korku duyuyorum. Bugün anne-babamı ve büyükannemi aradım. Neler olduğunu bana anlattılar. Bu, çok dehşet verici. Avrupa'da böyle bir şey nasıl olur? Bunu düşünemiyorum. (Ukrayna'ya) Daha fazla yardım edilmesi ve destek verilmesi lazım. Her şeye ihtiyaç var. Bu savaşı durdurmamız lazım. Biz düşersek herkes düşer. Bunlar burada bırakmayacak, devam edecek." diye konuştu.