Almanya'da Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanması tartışılıyor - Son Dakika
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Almanya'da Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanması tartışılıyor

22.08.2022 16:02
Almanya'da Ruslara turist vizesi verilmesinin yasaklanması tartışılıyor

Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan dolayı Ruslara turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan dolayı Ruslara turist vizesi verilmesi yasağı getirilmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüm Ruslara turist vizesi verilme yasağı getirilmesine karşı olduğunu açıklamasına rağmen muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin milletvekilleri Ruslara turist vizesi verilmemesini istiyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Avrupa Parlamentosu Milletvekili Denins Radtke, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Rusların Avrupa'da tatil yapması ve hiçbir şey olmamış gibi paralarını burada harcamalarının "tahammül edilmez" olduğunu belirtti.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Federal Meclis Milletvekili ve CDU/CSU Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Andrea Lindholz da Alman hükümetinin Avrupa'daki ortaklarının taleplerine karşı çıkmamasını isteyerek, "Ruslara tatil için vize verilmesi durdurulmalı. Bu, Rus halkına net bir şekilde sinyal verilmesiyle ilgidir." değerlendirmesinde bulundu.

Lindholz, "Putin'in Rusyası'nın tatil yerlerinin Paris ve Porto değil, Pyongyang ve Pekin olması gerektiğini" savundu.

CDU/CSU Meclis Grubunun Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt ise Putin rejiminden kişisel olarak çıkar sağlayan hiç kimsenin Avrupa Birliği'ne (AB) girmesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, Rus ordusunda, istihbaratta, devlet başkanlığındaki bürokraside ve Wagner Grubunda AB'nin yaptırım listesinde olmayan ancak Putin'in rejiminden yararlananlar bulunduğuna dikkati çekerek, bu kişilerin AB'de tatil yaparak dinlenmesine izin verilmemesini talep etti.

Hardt, Ukrayna'ya karşı savaşta sorumluluğu olmayanların da bulunduğuna işaret ederek, genel olarak tüm Ruslara AB'ye girme yasağı getirilmesinin haklı gösterilmeyeceğini kaydetti.

Alman hükümetinin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili ve Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da Funke Medya Grubundaki gazetelere yaptığı açıklamada, tüm Ruslara vize kısıtlama getirilmesine karşı çıktı.

"Bu sadece Putin'in savaşı değil. Halkın büyük bir kısmı arkasında durmadıkça, dünyadaki hiçbir diktatör böyle bir savaşı sürdüremez." ifadesini kullanan Strack-Zimmerman her vize talebinin tek tek titizlikle kontrol edilmesini istedi.

Strack-Zimmerman, ancak "Putin'in sisteminden kaçmak isteyenlere şans verilmesi" gerektiğini kaydetti.

AB'de Estonya Rus turistlere vize vermeme kararı alırken, Finlandiya Rus vatandaşlarına verdiği vize sayısını yüzde 90 azaltacağını duyurmuştu. Danimarka ve İsveç AB içinde bu konuda ortak tutumun sergilenmesini istiyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, AB'nin Moskova'daki güç ağını destekleyenlere karşı kapsamlı yaptırımlar uyguladığını anımsatarak, vize yasağının tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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