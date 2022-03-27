Almanya'da Saarland Eyalet Meclisi seçimlerini SPD kazandı - Son Dakika
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Almanya'da Saarland Eyalet Meclisi seçimlerini SPD kazandı

27.03.2022 19:58
Almanya'da Saarland Eyalet Meclisi seçimlerini SPD kazandı

Almanya'nın Saarland Eyalet Meclisi seçiminde Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 43,1 oyla birinci oldu.

Almanya'nın Saarland Eyalet Meclisi seçiminde Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 43,1 oyla birinci oldu.

Almanya'nın en küçük eyaleti olan Saarland'da 750 binin üzerindeki seçmenin oy kullandığı Eyalet Meclisi seçimlerinde yerel saatle 18.00'de oy verme işlemi sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre Olaf Scholz'un başbakanlığını yaptığı federal hükümetin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti oyların yüzde 43,1'ini alarak birinci çıktı.

SPD 2017'de yapılan seçimlere göre oylarını 13,5 puan artırdı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) bir önceki seçime göre 13,1 puan düşüş yaşadı ve yüzde 27,6 ile ikinci oldu.

Böylelikle 1999'dan sonra ilk kez SPD, Saarland Eyalet Meclisi seçimlerinde CDU'yu geride bıraktı.

Yeşiller yüzde 5,6 ile seçimden üçüncü sırada çıkarken, İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 5,5 ile dördüncü oldu.

AFD bir önceki seçimlere göre 0,7 puan oy kaybederken, Yeşiller oy oranını 1,6 puan artırdı.

Sandık çıkış anketine göre Hür Demokrat Parti (FDP) 2017'ye göre oy oranını 1,7 puan artırarak yüzde 5'e çıkarırken 10,1 puan kaybeden Sol Parti ise yüzde 2,7'e geriledi.

Sol Parti yüzde 5'lik seçim barajını geçemediği için mecliste yer alamayacak.

Bu sonuçlara göre, eyalet meclisinde SPD 26, CDU 16, AfD 3, Yeşiller 3 ve FDP 3 milletvekili çıkardı. Seçim sonuçlarının bu şekilde tescil edilmesi durumunda, Saarland Eyalet Meclisinde 51 sandalyenin bulunmasından dolayı SPD Saarland'da tek başına hükümeti kurabilecek.

Saaraland eyaletindeki SPD'nin başbakan adayı Anke Rehlinger, partilere yönelik yaptığı konuşmada, 23 yıl sonra ilk kez bu eyalette sosyal demokratların birinci parti çıktığına işaret etti.

Rehlinger, SPD'nin yüksek oy oranı aldığını ve halkın partisine güvendiğini ifade ederek, "Bu aynı zamanda büyük bir sorumluk yüklüyor. Bu görevi yerine getireceğiz." dedi.

CDU'nun başbakan adayı Tobias Hans ise ARD'ye yaptığı açıklamada CDU'nun acı bir yenilgi aldığını belirterek, bu mağlubiyetin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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