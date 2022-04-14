Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılmak istendiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılmak istendiği ortaya çıktı

14.04.2022 12:38
Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılmak istendiği ortaya çıktı

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladığı iddia edilen 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladığı iddia edilen 12 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Federal Başsavcılık, Kovid-19 önlemlerine karşı protestolar düzenleyen Querdenker (Aykırı Düşünenler) inisiyatifi mensubu 12 kişi hakkında Sağlık Bakanı'nı kaçırma ve şiddet eylemleri planlama iddiasıyla soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında farklı eyaletlerde 21 meskende aramalar yapıldığı ve 4 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Telegram sohbet kanalında Vatanseverler Birliği adlı oluşum kuran söz konusu kişilerin Klabautermann Operasyonu adını verdikleri planla Sağlık Bakanı'nı kaçırmayı hedefledikleri tespit edildi.

Söz konusu grubun 12 bin avro para topladığı ve bu parayla silah ve mühimmat almayı amaçladıkları belirtildi.

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Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın kaçırılmak istendiği ortaya çıktı - Son Dakika


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