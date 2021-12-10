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Almanya'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor - Son Dakika

Almanya'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor

10.12.2021 15:47
Almanya'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor

Almanya'da hastanelerde ve bakım evlerinde çalışan sağlık çalışanlarının korona virüs aşısının yaptırmalarını ve hastalığı atlatanların ise iyileştiğine dair belge sunmalarını zorunlu kılan yasa tasarısı, Federal Meclis'te kabul edildi.

Almanya'da hastanelerde ve bakım evlerinde çalışan sağlık çalışanlarının korona virüs aşısının yaptırmalarını ve hastalığı atlatanların ise iyileştiğine dair belge sunmalarını zorunlu kılan yasa tasarısı, Federal Meclis'te kabul edildi.

Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) milletvekilleri, korona virüsün 4. dalgasını kırabilmek amacıyla sağlık çalışanlarına aşının zorunlu kılınmasına yönelik sunulan yasa tasarısını oyladı. Uygulama, 80'e karşı 571 oyla kabul edilirken, 38 milletvekili çekimser kaldı. Halkı Enfeksiyondan Koruma Yasası'nda yapılmak istenen değişiklik, parlamentonun üst kanadı Federal Konsey'e gönderilecek. Burada da kabul edilmesi halinde yasalaşması için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in imzasına sunulacak. Böylelikle sağlık çalışanlarının 15 Mart 2022'ye kadar aşılandıklarını veya iyileştiklerini kanıtlamaları şart olacak.

Ayrıca virüsün yayılma durumuna göre ve aşılamanın hızını arttırabilmek amacıyla doktorların yanı sıra eczaneler, diş hekimleri ve veterinerler de sınırlı bir süre için aşı yapabilecek. Kritik bir durumda gece kulüpleri, barlar ve restoranlar kapatılabilecek. Geniş katılımlı toplantılar yasaklanabilecekken, futbol müsabakaları da seyircisiz oynatılabilecek.

"BU AŞI ZORUNLULUĞU GEREKLİ"

Görevine iki gün önce başlayan Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hastanelerde ve bakım evlerinde bazı kişilerin hala aşılanmamış olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Bakan Lauterbach, "Bu aşı zorunluluğu gerekli, çünkü iki yıldır süren salgından sonra insanların kurumlarda gereksiz yere ölmesi kesinlikle kabul edilemez. Bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Alman milletvekilleri, önümüzdeki haftalarda herkes için geçerli olacak bir aşı zorunluluğu konusunda farklı bir yasa tasarısını tartışmaya hazırlanıyor.

Ülkede son 24 saat içinde 61 bin 288 yeni vaka tespit edilirken, 484 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısının 6 milyon 423 bin 520'ye yükseldiği ülkede can kaybı ise 104 bin 996'ya ulaştı.

(Mehmet Koca/ İHA)

Almanya'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor

Walter Steinmeier, Yasa Tasarısı, Milletvekili, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Almanya'da sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriliyor - Son Dakika


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