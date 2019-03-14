Son Dakika Haberleri: Almanya'da Sağlık Sisteminde Randevu Sorunu

Almanya'da Sağlık Sisteminde Randevu Sorunu

42 dakika önce

Almanya'da zorunlu sağlık sigortalı hastaların günlerce hatta haftalarca doktordan randevu alamadığı belirtildi.

Almanya'da Sağlık Sisteminde Randevu Sorunu, System.String[]
Almanya'da zorunlu sağlık sigortalı hastaların günlerce hatta haftalarca doktordan randevu alamadığı belirtildi.

Sağlık Sigortaları Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre zorunlu sağlık sigortası olan hastaların, özel sağlık sigortası olanlara kıyasla, doktorlardan randevu almak için daha fazla bekletildiği belirlendi.

Almanya'da her 4 hastadan 1'i, uzman bir doktordan randevu almak için ortalama 3 hafta veya daha fazla bekletiliyor.

Şiddetli ağrıları olan hastaların 3'te 1'inin tedavi görmek için 3 günden fazla beklediği kaydedildi.

Acil servise kaldırılan ancak durumu ağır olmayan hastaların 4 saate kadar bekletildiği belirtildi.

Özel sağlık sigortası olan hastaların ise doktordan daha kolay randevu aldığı ve daha az bekletildiği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:37 Kaynak: AA

Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı

İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:19:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Almanya'da Sağlık Sisteminde Randevu Sorunu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]