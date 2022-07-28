Almanya-Çekya sınırındaki orman yangını yayılmaya devam ediyor

Almanya'da Saksonya eyaletinde, Çekya sınırındaki Saechsische-Schweiz-Osterzgebirge Bölgesi'ndeki orman yangının yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Saechsische-Schweiz-Osterzgebirge Bölge Yönetimi Sözcüsü Thomas Kunz, yerel yayın yapan MDR radyosuna yaptığı açıklamada, bu sabah Çekya tarafında yanan ormanlık bölgenin kuzeyinden doğu yönünden esen rüzgarın etkisiyle alevlerin Almanya tarafına taşındığını söyledi.

Burada olukça büyük bir alanın yandığını ve yangının Almanya tarafında oluşturulan bariyerlere ulaştığını aktaran Kunz, burada itfaiyenin alevlerle mücadele ettiğini ve yangının püskürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Kunz, Sachsische Schweiz-Osterzgebirge bölgesindeki toplam 250 hektarlık ormanlık alandaki yangını kontrol altına almak için 275 itfaiye erine 8 helikopterin destek verdiğini kaydetti.

Bölgeyi ziyaret ederek bilgi alan Saksonya İçişleri Bakanı Armin Schuster de orman için getirilen giriş yasağına uyulması çağrısında bulundu.

Çekya'daki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda 24 Temmuz Pazar günü başlayan yangın, daha sonra Almanya'da Saksonya eyaletindeki Saechsische Schweiz Ulusal Parkı'na sıçramıştı.

Saechsische-Schweiz-Osterzgebirg Bölge Yönetimi, söz konusu ormanlık alana yakın olan Bad Schandau kenti için "afet alarmı" vermiş, turistlere de bölgeden uzak durmaları çağrısında bulunmuştu.