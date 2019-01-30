Son Dakika Haberleri: Almanya'da Saldırı Hazırlığındaki 3 Iraklıya Gözaltı

Almanya'da Saldırı Hazırlığındaki 3 Iraklıya Gözaltı

2 saat önce

Almanya'da gerçekleştirilen terör operasyonunda saldırı planladığı tespit edilen 3 Iraklı zanlı gözaltına alındı.

Almanya'da Saldırı Hazırlığındaki 3 Iraklıya Gözaltı, System.String[]
Almanya'da gerçekleştirilen terör operasyonunda saldırı planladığı tespit edilen 3 Iraklı zanlı gözaltına alındı.

Almanya Federal Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede saldırı planladıkları belirlenen 3 Iraklı zanlının gözaltına alındığını duyuruldu. Açıklamada Shahin F., Hersh F. ve Rauf S. adlı şüphelilerin 2018'in sonlarına doğru Almanya'da terör saldırısı planladığından şüphelenildiği ifade edildi. Şüphelilerin saldırı için bir hedef belirlemedikleri kaydedilen açıklamada, zanlıların ülkenin Schleswig- Holstein eyaletinde yakalandığı bildirildi. - BERLİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:42 Kaynak: İHA

Almanya, 3. Sayfa
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