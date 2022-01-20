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Almanya'da salgında üst üste iki gün vaka rekoru - Son Dakika

Almanya'da salgında üst üste iki gün vaka rekoru

20.01.2022 11:12
Almanya'da salgında üst üste iki gün vaka rekoru

Almanya'da son 24 saatte 133 bin 536 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Almanya'da son 24 saatte 133 bin 536 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı.

Almanya'da Covid-19'un Omicron mutasyonu nedeniyle günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Robert Koch Enstitüsü (RKİ) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 133 bin 536 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 8 milyon 320 bin 386'ya yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 234 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısının 116 bin 315'e ulaştığı aktarıldı. Bir hafta içinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 431 bin 169 olarak açıklanırken, ülke genelinde haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı (insidans) ise 638.8 olarak belirlendi.

Ülkede günlük vaka sayısında son rekor, 112 bin 323 ile dün kaydedilmişti.

YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE 2 BİN 579 COVİD-19 HASTASI BULUNUYOR

Almanya'da yoğun bakım servislerinde 20 bin 858 hasta bulunduğu, doluluk oranının yüzde 83,55 olduğu ve 4 bin 122 yatağın boş yatak olduğu belirtildi. Yoğun bakım servislerinde yatan korona virüs hasta sayısı ise 2 bin 579 olarak açıklanırken, hastaların bin 535'sinin solunum sistemine bağlı olduğu ifade edildi.

26 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 83 milyon nüfuslu Almanya'da 62 milyon 600 bin kişi Covid-19'a karşı iki doz aşı yaptırırken, 40 milyon 100 bin kişiye ise 3. doz uygulandı.

BU PROTESTOLARDA ŞİDDET ARTIYOR

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier korona virüs önlemlerine ve aşıya karşı gerçekleştirilen gösterilere katılanlar arasında ırkçı şiddet eyleminde bulunan kişilerin yer aldığını belirtti. Bu kişilerin toplumun huzurunu kaçırdığını ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier, polis memurları, gazeteciler ve ayrıca seçilmiş politikacıların giderek daha fazla saldırıya uğradığını vurguladı. Steinmeier, "Almanya'daki herkes, korona önlemlerini barışçıl bir şekilde protesto etme hakkına sahiptir. Salgını gerekçe göstererek demokratik anayasal devletimize saldıran radikal, özellikle aşırı sağcı güçlerin, protestoları kendi amaçları için istismar etmeleri nedeniyle devletimiz anti-demokratik yollardan şiddete başvuranları cezalandırmalı" dedi. Steinmeier, korona salgını sona erdikten sonra bile demokrasinin bu tür saldırılara maruz kalmaya devam edeceğini ifade ederek, "Zorunlu aşı tartışmasını gerekçe gösteren ırkçılar, zehirli iğneleriyle demokrasimizi zehirlemeye devam edeceklerdir. Zor zamanlarda anti-demokratik yollardan ziyade çoğunluk tarafından desteklenen çözümler ve uzlaşmalar için demokratik bir şekilde mücadele etmeliyiz" dedi.

(Mehmet Koca-İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Almanya'da salgında üst üste iki gün vaka rekoru - Son Dakika
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