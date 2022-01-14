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Almanya'da salgında üst üste üçüncü gün vaka rekoru - Son Dakika

Almanya'da salgında üst üste üçüncü gün vaka rekoru

14.01.2022 11:17
Almanya'da salgında üst üste üçüncü gün vaka rekoru

Almanya'da son 24 saatte 92 bin 223 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Almanya'da son 24 saatte 92 bin 223 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti.

Covid-19 vakalarının giderek arttığı Almanya'da günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Almanya Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 92 bin 223 yeni vaka tespit edildiği, 286 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Toplam vaka sayısının 7 milyon 835 bin 451'e, can kaybının ise 115 bin 337'ye ulaştığı aktarıldı. Ülkedeki Covid-19 vakalarının yüzde 73'ünü Omicron mutasyonunun oluşturduğu, son 1 hafta içinde 391 bin 295 vaka tespit edildiği kaydedildi. Almanya'da günlük vaka sayısı çarşamba günü 80 bin 430, dün 81 bin 417 ile rekor kırmıştı.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE YATAN HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ

Ülkede yoğun bakım servislerinde 21 bin 168 hasta bulunduğu, hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 84 olduğu açıklandı. Yoğun bakım servislerinde Covid-19 hasta sayısının kasım ayından beri ilk kez 2 bin 943'ün altına düştüğü vurgulanırken, 779 Covid-19 hastasının ise solunum sistemine bağlı olarak hayatını sürdürdüğü ifade edildi.

Ülke genelinde 26 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında şu ana kadar 62 milyon 200 bin kişinin 2 doz, 37 milyon 500 bin kişinin de hatırlatma dozu (3. doz) yaptırdığı aktarıldı.

KARANTİNA SÜRESİ KISALTILIYOR

Almanya'da dün Federal Meclis'te onaylanan karantina süresini kısıtlama önergesinin bugün Federal Konsey'de de onaylanması bekleniyor. Hatırlatma dozu yaptıranlar, Covid-19 testi pozitif çıkan biriyle teması bulunsa da karantinaya girmeyecek. Bunun dışındaki kişiler ise herhangi bir semptom göstermedikleri takdirde karantina süresini 10 gün, negatif test sonucu elde etmesi halinde ise 7 gün ile sınırlı tutabilecek.

(İHA)

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Omicron, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Almanya'da salgında üst üste üçüncü gün vaka rekoru - Son Dakika
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