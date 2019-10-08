Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı
45 dakika önce
Ülkede sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre hafif düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3 artış kaydetti.
Ülkede sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre hafif düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3 artış kaydetti
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51
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