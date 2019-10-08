Son Dakika Haberleri: Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı
Son Dakika Ekonomi Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı

Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı

45 dakika önce

Ülkede sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre hafif düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3 artış kaydetti.

Almanya'da sanayi üretimi ağustosta arttı, System.String[]

Ülkede sanayi üretimi, ağustos ayında bir önceki aya göre hafif düşüş beklentisine karşın yüzde 0,3 artış kaydetti

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:51 
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