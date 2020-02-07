Almanya'da sanayi üretimi Aralık 2019'da beklentilerin üstünde düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Almanya'da sanayi üretimi Aralık 2019'da beklentilerin üstünde düştü - Son Dakika

Almanya'da sanayi üretimi Aralık 2019'da beklentilerin üstünde düştü

6 saat önce

Almanya'da sanayi üretimi, tüketim ve sermaye malları üretiminin düşük kalmasının etkisiyle Aralık 2019'da beklentilerin üstünde azalarak yüzde 3,5 düşüş kaydetti.

Almanya'da sanayi üretimi Aralık 2019'da beklentilerin üstünde düştü, System.String[]

Almanya'da sanayi üretimi, tüketim ve sermaye malları üretiminin düşük kalmasının etkisiyle Aralık 2019'da beklentilerin üstünde azalarak yüzde 3,5 düşüş kaydetti. Azalış, Ocak 2009'dan beri en yüksek azalış olarak kayıtlara geçti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Aralık 2019'da bir önceki aya kıyasla yüzde 3,5 azaldı. Böylece Ocak 2009'dan itibaren en yüksek düşüş kaydedildi. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Aralık 2018'e göre ise yüzde 6,8'lik daralma kaydetti.

Daha önce aylık yüzde 1,1 artış olarak açıklanan Kasım 2019 verisi, yüzde 1,2 artış olarak revize edildi.

Veriler, aralıkta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 2 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,5, tüketim malları üretimi ise yüzde 2 düştü. Ara malı üretimi yüzde 2,5 azalırken, sanayi dışında, inşaatta bir önceki aya göre yüzde 8,7 düşüş ve enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 2 artış kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, imalat sektöründe üretimin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,9 azaldığı belirtilerek, "Üretim ve alınan siparişlerde son zamanlardaki zayıf kalan rakamlar, sanayideki gerilemenin henüz aşılamadığını göstermektedir. Ancak, aralık ayında çok sayıda tatil günü olması nedeniyle, sanayi üretimindeki düşüş fazla olabiliyor. Şirketlerde görünüme ilişkin iyileşme, önümüzdeki aylarda sanayide toparlanmaya işaret etmektedir." denildi.

Almanya, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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