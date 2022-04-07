Almanya'da sanayi üretimi artışını beşinci aya taşıdı - Son Dakika
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Almanya'da sanayi üretimi artışını beşinci aya taşıdı

07.04.2022 10:01
Almanya'da sanayi üretimi artışını beşinci aya taşıdı

Almanya'da sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak, yükselişini art arda beşinci aya taşıdı.

Almanya'da sanayi üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak, yükselişini art arda beşinci aya taşıdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin şubat ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının başladığı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Böylece sanayi üretimi art arda aylık artışını hız keserek de olsa beşinci aya taşıdı.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,2 gerilemesi yönündeydi.

Yüzde 2,7 artış olarak açıklanan ocak ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,4 artış olarak revize edildi.

Veriler, şubatta önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,1 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,2 düşerken, ara malı üretimi yüzde 0,5 arttı.

Şubatta tüketim malları üretiminde yüzde 4,4 artış görülürken, sanayi dışında inşaatta bir önceki aya göre yüzde 0,7 düşüş görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 4,9 artış kaydedildi.

Destatis, şubatta Alman sanayi üretiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önceki tarih olan Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 3,8 altında kaldığını belirtti.

Destatis, bu üretim açığının malzeme sıkıntısından kaynaklandığını belirterek, bu yüzden birçok şirketin gelen siparişleri üretmede sorun yaşadığını vurguladı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şubatta fırtına nedeniyle rüzgar enerjisinden yüksek elektrik üretimi sağlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna'daki savaşın taleple ilgili olarak yüksek düzeyde belirsizliğe yol açtığını vurgulanarak, "Bu nedenle, sanayi üretiminde gelecek aylar için görünüm daha düşük kalıyor." denildi.

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Ukrayna, Almanya, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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