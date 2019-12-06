Son Dakika Haberleri: Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı
Son Dakika Güncel Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı - Son Dakika

Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı

6 saat önce

Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve sermaye malları üretiminin zayıf kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre hafif artış beklentisine karşın yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 1,7 azaldı, System.String[]

Almanya'da sanayi üretimi, inşaat ve sermaye malları üretiminin zayıf kalmasının etkisiyle ekim ayında bir önceki aya göre hafif artış beklentisine karşın yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 azalış kaydetti. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Ekim 2018'e göre ise yüzde 5,3'lik daralma yaşadı.

Veriler, ülkede ekimde önceki aya kıyasla, enerji ve inşaat hariç, sanayi üretiminin yüzde 1,7 azaldığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 1, tüketim malları üretimi ise yüzde 0,3 arttı

Sermaye malı üretimi yüzde 4,4 azalırken sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 2,3 artış, inşaatta da yüzde 2,8 düşüş görüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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