Almanya'da sanayi üretimi ekimde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika

Almanya'da sanayi üretimi, ham madde ve üretim için ara mal tedarik darboğazlarına rağmen sermaye malı üretiminin etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 2,8 yükseldi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ekim ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, "üretim için önemli miktarda malzeme sıkıntısına" rağmen ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 arttı.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,8 yükselmesi yönündeydi.

Aylık yüzde 1,1 düşüş olarak açıklanan eylül ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 0,5 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, ekimde bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 3,2 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 8,2 artarken, ara malı üretimi yüzde 0,4 azaldı.

Ekim tüketim malları üretiminde yüzde 0,1 düşüş görülürken, inşaatta bir önceki aya göre yüzde 1,2 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 0,9 artış kaydedildi.

Destatis, ekimde Alman sanayi üretiminin, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önceki tarih olan Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 6,5 altında kaldığını belirtti.