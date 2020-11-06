Almanya'da sanayi üretimi eylülde beklentilerin altında arttı - Son Dakika

Almanya'da sanayi üretimi eylülde beklentilerin altında arttı

06.11.2020 11:57
Almanya'da sanayi üretimi eylülde beklentilerin altında arttı, System.String[]

Almanya'da sanayi üretimi eylülde sermaye ve tüketim malı üretiminin artmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 1,6 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Almanya'da sanayi üretimi eylülde sermaye ve tüketim malı üretiminin artmasının etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 1,6 ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) sanayi üretimine ilişkin Eylül 2020 geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. Sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,3 azaldı.

Daha önce yüzde 0,2 azaldığı açıklanan ağustos ayı verisi, yüzde 0,5 artış olarak revize edildi. Bu revizeyle ülkede sanayi üretimi üst üste 5 aylık artışını sürdürmüş oldu.

Sanayi üretimi temmuzda yüzde 1,4, haziranda yüzde 9,3 ve mayısta ise yüzde 7,4 artış göstermişti.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin eylülde aylık bazda yüzde 2,7 artması bekleniyordu. Analistler, sanayi üretiminin beklentilerin altında artış göstermesini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının artışıyla birlikte ekonomideki toparlanmanın yavaşladığına dair yeni kanıt olarak değerlendirdi.

Veriler, ağustos ayına kıyasla eylülde enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 2 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 2,2 ve tüketim malları üretimi yüzde 3 arttı. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 2,5 azalış görülürken, inşaatta yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Ülkedeki imalatın en büyük payını oluşturan otomobil sektöründeki üretim ise ağustosta beklenmedik şekilde yüzde 10,3 düşüşünün ardından eylülde yüzde 10 artış kaydetti. Yine sektördeki üretim şubat ayına göre yüzde 15 düşük kalması dikkati çekti.

Destatis, koronavirüs krizinin, birkaç aydır imalat sanayisindeki gelişmeleri şekillendirdiğini bildirdi.

3. çeyrekte otomobil sektörü üretiminde yüzde 69,6 artış görüldü

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, eylülde sanayi üretiminde artışın ana nedeninin otomotiv sektörünün üretiminde yaşanan toparlanma olduğu ifade edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre imalat sektöründe üretimin yüzde 10,7 arttığının belirtildiği açıklamada, inşaatta ise yüzde 2,2 düşüş görüldüğü bildirildi. Bu dönemde otomobil sektörünün üretiminde ise yüzde 69,6 artış olduğu kaydedildi.

Açıklamada, sanayide üretimin, son zamanlarda 2019'un dördüncü çeyreğindeki kriz öncesi seviyenin neredeyse yüzde 93'ine ulaştığı, gelen siparişlerin ve iş ortamının iyileşmesinin salgının zorluklarına rağmen toparlanmanın sürdüğüne işaret ettiği bildirildi.

"Olumlu ivme 4.çeyrekte çifte daralmadan kaçınmada yeterli olmayabilir"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bazı zayıflamalara rağmen, sanayide üretim beklentilerinin ekimde hala güçlü olduğunu ve salgına yönelik tedbirlerin gevşetilmesinin ardından siparişlerin hızla geldiğini belirtti.

Sanayi üretiminin bu olumlu ivmeyi dördüncü çeyreğe taşıması gerektiğini ifade eden Brzeski, "Almanya'da Kovid-19 salgınında yeni tedbirlerin etkisi ve birçok Avro bölgesi ekonomisinde ekonomik faaliyetlerde tekrar kısıtlamaya gidilmesi nedeniyle zayıf dış talep göz önüne alındığında, bu olumlu ivme Alman ekonomisindeki dördüncü çeyrekte çifte daralmadan kaçınmak için yeterli olmayacaktır." şeklinde konuştu.

Alman ekonomisi, hanehalkı tüketimi, yatırımlar ve ihracattaki artışın etkisiyle bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,2 genişlemişti.

Almanya'da salgının yayılmasının önlenmesi ve vakalardaki artış hızının düşmesi için Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanları, 28 Ekim'de yeni kısıtlayıcı tedbirler almıştı.

Buna göre, 2 Kasım'dan geçerli olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro, sinema, opera ve konser salonları kapalı olacak, spor salonları, yüzme havuzları, eğlence alanları, masaj ve kozmetik salonları hizmet vermeyecek. Amatör seviyede yapılan takım sporları da yasaklandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) gibi profesyonel seviyede yapılan spor müsabakalarına da seyirci alınmayacak.

Mağazalar, 10 metrekareye kadar 1 kişi bulunacak şekilde müşteri kabul edebilecek. En fazla iki hanenin bir araya gelmesine izin verilecek. Okullar ve kreşler ise açık olacak.

Ekonomistler, söz konusu günlük hayattaki yeni kısıtlayıcı tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de, ülkede ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonominin yeniden küçülmesini bekliyor.

Almanya, İnşaat, Enerji, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da sanayi üretimi eylülde beklentilerin altında arttı - Son Dakika


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