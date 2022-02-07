Almanya'da sanayi üretimi inşaat sektöründeki düşüşle aralıkta geriledi - Son Dakika

Almanya'da sanayi üretimi, tedarik zinciri darboğazları ve inşaat sektöründeki sert düşüş nedeniyle Aralık 2021'de yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin aralık ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,4 artması yönündeydi.

Aylık yüzde 0,2 düşüş olarak açıklanan Kasım 2021 sanayi üretimi verisi de yüzde 0,3 artış olarak revize edildi.

Veriler, Aralık 2021'de kasıma göre enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 1,2 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 2,5 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 0,5 düştü. Sanayi dışında, enerji üretiminde 07 artış, inşaatta ise 7,3 azalış kaydedildi.

"Tedarik darboğazlarında gevşeme görüldü"

Destatis, tedarik darboğazlarının Alman sanayisini birkaç aydır yavaşlattığını belirterek, sanayideki üretimin aralıkta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki oranın yüzde 6,9 altında kaldığını kaydetti.

Öte yandan, dolu sipariş defterlerine rağmen üretim için malzeme sıkıntısı çeken Alman sanayi şirketlerindeki üretim, geçen yıl kriz öncesi seviyenin oldukça gerisinde kaldı. Geçen yıl sanayi üretimi, salgının ilk yılı olan 2020'ye göre yüzde 3 arttı. Artışa rağmen söz konusu üretim, Kovid-19 salgını öncesi olan 2019 seviyesinin ise yüzde 5,5 altında kaldı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle geçen yılın yaz aylarında önemli ara malı ve ham madde temininde yaşanan darboğazlar nedeniyle sanayi üretiminin yavaşladığı belirtilerek, sanayide üretimin inşaat sektöründeki yavaşlığa rağmen istikrar kazandığı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, tedarik darboğazlarında gevşeme görüldüğüne işaret edilerek, şirketlerin dolu sipariş defterleri göz önüne alındığında bunun gelecek aylarda sanayide dinamik bir büyümeye neden olabileceği belirtildi.

"Alman sanayisinin sürdürülebilir olarak daha iyi ham madde tedarikine ihtiyacı var"

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel de konuya ilişkin değerlendirmesinde, sipariş defterlerinin doluluğu göz önünde bulundurulduğunda, Alman sanayisinin sürdürülebilir olarak daha iyi ham madde tedarikine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Böylece sanayi üretimi nihayet gerçekte yapması gereken şeyi yapabilir, yani güçlü bir şekilde büyüyebilir." ifadesini kullandı.

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde koronavirüs varyantları Delta ve Omicron'un ülkede ekonomik faaliyetleri ve özel tüketimi önemli ölçüde yavaşlatması nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 küçülmüştü.

Öte yandan, Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak'ta, bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Kovid-19'un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.