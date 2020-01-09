Almanya'da sanayi üretimi kasımda beklentilerin üstünde arttı - Son Dakika
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Almanya'da sanayi üretimi kasımda beklentilerin üstünde arttı

6 saat önce

Almanya'da sanayi üretimi, tüketim ve sermaye malları üretiminin güçlü kalmasının etkisiyle geçen yılın kasım ayında beklentilerin üstünde artarak yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Almanya'da sanayi üretimi kasımda beklentilerin üstünde arttı, System.String[]

Almanya'da sanayi üretimi, tüketim ve sermaye malları üretiminin güçlü kalmasının etkisiyle geçen yılın kasım ayında beklentilerin üstünde artarak yüzde 1,1 yükseliş kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 arttı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Kasım 2018'e göre ise yüzde 2,6'lık daralma kaydetti.

Daha önce aylık yüzde 1,7 düşüş olarak açıklanan Ekim 2019 verisi, yüzde 1 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, kasımda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 2,4, tüketim malları üretimi ise yüzde 0,5 arttı. Ara malı üretimi yüzde 0,5 azalırken, sanayi dışında, inşaatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artış, enerji üretimi seviyesinde de yüzde 0,8 düşüş kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekim-kasımda ağustos-eylüle göre sanayi üretiminin yüzde 0,7 düştüğü belirtilerek, "Sektördeki zayıf ekonomik performansın üstesinden halen gelinemedi. Yeni siparişlerdeki istikrar ve iyileşen beklentiler, önümüzdeki aylarda bir miktar iyileşmeye işaret ediyor." denildi.

Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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