Almanya'da sanayi üretimi mayısta beklentilerin altında kaldı

Almanya'da sanayi üretimi, Rusya- Ukrayna savaşı ve Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların tedarik zincirinde sıkıntılara yol açması nedeniyle mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin mayıs ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 azaldı.

Daha önce yüzde 0,7 arttığı açıklanan nisan ayı verisi de yüzde 1,3 artış olarak revize edildi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin mayısta aylık bazda yüzde 0,4 artması bekleniyordu.

Analistler, sanayi üretiminin beklentilerin altında artış göstermesinin, Ukrayna'da devam eden savaşın ve Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamaların tedarik zincirinde sıkıntılara yol açmasından kaynaklandığını belirtti.

Veriler, nisan ayına kıyasla mayısta enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin 0,6 arttığını ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sermaye malı üretimi yüzde 2,2 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 0,9 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretiminde yüzde 5,8 azalış görülürken, inşaatta yüzde 0,4 artış kaydedildi.

Otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinde üretim artarken, ilaç, kimya, kağıt, gıda ve yem gibi diğer sektörlerde düşüşler yaşandı.

Destatis açıklamasında, sanayide üretimin ara malı ürünlerin ciddi kıtlığından etkilenmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu belirtilerek, "Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle aksayan tedarik zincirleri ve Çin'de limanların kapatılması gibi Kovid-19 krizinin sebep olduğu devam eden sorunlar siparişlerin işlenmesinde sorun oluşturmaya devam ediyor." denildi.

Rus gazı arzının durma riski

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, mayısta sanayi üretimindeki artışın ana nedeninin otomotiv sektörünün üretiminde yaşanan toparlanma olduğu belirtildi.

Mayısta bir önceki aya göre otomotiv sektöründe üretimin yüzde 5,9 arttığı aktarılan açıklamada, kimya sektöründe yüzde 2,7, gıda ve yem üretiminde de yüzde 2,2 düşüş olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Alman sanayisinin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu şoktan bir şekilde kurtulduğu belirtilerek, "İhracata dayalı Alman sanayisi, Rusya'ya yönelik ticari yaptırımlardan ve önemli ara malların eksikliği nedeniyle bozulan tedarik zincirlerinden orantısız bir şekilde etkileniyor." denildi.

Mart ayındaki keskin düşüşün ardından sanayi üretiminin yeniden istikrar kazandığını aktarılan açıklamada, "Üretim nisan ve mayıs aylarında belirgin bir şekilde yükseldi. Ancak savaşın neden olduğu devam eden yüksek düzeydeki belirsizlik ve Rus gaz arzının durma riski, birçok sanayi şirketini önümüzdeki aylarda büyük zorluklarla karşı karşıya bırakacak." ifadeleri kullanıldı.

VP Bank Başekonomisti Thomas Gitzel de konuya ilişkin değerlendirmesinde, sanayinin ikinci çeyrekte başını suyun üzerinde tutabildiğini, bununla birlikte üretim için malzeme temininin zorluğu ve Rusya'dan kesintiye uğrayan gaz arzının sanayi için risk oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.