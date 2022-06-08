Almanya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 0,7 arttı

Alman şirketleri, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle mart ayındaki yüzde 3,7'lik düşüşün ardından nisanda üretimi yüzde 0,7 artırdı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 arttı.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 1 artması yönündeydi.

Yüzde 3,9 düşüş olarak açıklanan mart ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 3,7 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, nisanda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,3 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 ve ara malı üretimi yüzde 0,4 arttı.

Nisanda tüketim malları üretiminde yüzde 1,3 düşüş görülürken, sanayi dışında inşaat üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,1 geriledi. Enerji üretimi seviyesinde ise rüzgar enerjisinden enerji üretimindeki dalgalanmaların etkisiyle yüzde 16,1 artış kaydedildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, enerji sektörünün üretiminin nisanda bir önceki aya göre belirgin bir şekilde toparlandığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, Alman sanayi üretiminin Rusya-Ukrayna savaşının baskısı altında olduğu belirtilerek, "İhracata bağlı Almanya, Rusya'ya yönelik ticari yaptırımlardan orantısız bir şekilde etkileniyor. Öte yandan, savaşla ilgili üretim kayıpları ve kesintiye uğrayan tedarik zincirleri, önemli ara mallarının kıtlığına neden oluyor." denildi.

Söz konusu savaşın başlangıcında Ukrayna'dan kablo tedarikinin sıkıntılı olmasının otomotiv sektörünü olumsuz etkilediğine yer verilen açıklamada, genel olarak elektrik, gaz ve petrol fiyatlarının yüksek olmasının birçok üretim sürecini kısa vadede daha pahalı hale getirdiğine vurgu yapıldı.

Açıklamada, "Rusya-Ulrayna savaşı, enerji ve hammadde fiyatlarındaki artışın yanı sıra artık önemli ürünlerin üretim süreçlerinde de kıtlığa neden oluyor. Görünüm şu anda büyük bir belirsizlikle dolu." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Almanya'da fabrika siparişleri, Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin'deki sert Kovid-19 karantinalarının küresel tedarik zincirlerini baskılamasıyla nisanda beklentilerin epey üzerinde azalarak düşüşünü art arda üçüncü aya taşımıştı.

Bu arada, Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 30 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Çin'deki sert Kovid-19 karantinaları nedeniyle limanların kapanması ve Rusya-Ukrayna savaşının Alman sanayisindeki malzeme sorununu daha da artırdığını belirtmişti.

Mayısta Almanya'daki şirketlerin yüzde 77,2'sinin ara ürün ve ham madde tedarikindeki dar boğazlar başta olmak üzere sorunlar yaşadığının belirtildiği açıklamada, tedarik zincirlerinin sürekli baskı altında olduğu, çoğu şirket için Çin'deki limanların kapanmasının durumu daha da kötüleştirdiği kaydedildi.

Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü de (IfW), 6 Haziran'da küresel mal ticaretine ilişkin analizinde konteyner taşımacılığındaki tıkanıklıkların Kuzey Denizi'ne de ulaştığını belirtmişti.

Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana ilk kez konteyner gemilerin hareketinin Kuzey Denizi'nde Almanya, Hollanda ve Belçika limanları açıklarında kilitlendiği belirtilen analizde, "Şu anda küresel navlun kapasitesinin neredeyse yüzde 2'si burada sıkışmış durumda." denilmişti.