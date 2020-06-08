Almanya'da sanayi üretimi nisanda yüzde 17,9 düştü - Son Dakika

Almanya'da sanayi üretimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle özellikle sermaye malları ve otomotiv üretiminin düşmesi sonucu nisanda yüzde 17,9 ile beklentilerin üzerinde geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin nisan ayı geçici verilerini açıkladı.

Verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 17,9 düştü. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 15,5 düşmesi yönündeydi.

Sanayi üretimi, Nisan 2019'a göre 25,3 daralma kaydetti. Böylece Kovid-19'un etkisiyle ülkede sanayi üretimi, kayıtların tutulduğu 1991'den bu yana puan bazlı en büyük düşüşünü kaydetti.

Daha önce yıllık yüzde 9,2 düşüş olarak açıklanan mart ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 8,9 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, nisanda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 22,1 düştüğünü ortaya koydu.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 35,3 ve ara malı üretimi yüzde 13,8 düştü.

Nisanda tüketim malları üretiminde yüzde 9,7 ve sanayi dışında inşaatta bir önceki aya göre yüzde 4,1 düşüş görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 7,2 düşüş kaydedildi. Otomobil sektörünün üretiminde ise yüzde 74,6 azalma yaşanması dikkati çekti.

Ekonomide toparlanma başladı

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve otomotiv sektöründe yeniden üretime dönülmesi ile ekonomide toparlanmanın başladığı belirtildi.

"İlk toparlanma döneminden sonraki dönem çok umut verici görünmüyor"

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Nisan 2020'nin, sanayi üretiminde Alman ekonomisi için şimdiye kadarki en kötü ay olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gelecekte Kovid-19'un yayılmasına yönelik tedbirlerin kaldırılması, ekonomik faaliyette ve ayrıca mayıs ve haziran aylarında sanayi üretiminde güçlü bir toparlanmaya neden olmalı. Ancak en azından Alman endüstrisi için ilk toparlanma döneminden sonraki dönem çok umut verici görünmüyor. Şu anda dış talebi hızla artıracak bir kurtarıcı yok. Bu, dizel krizi, otomotiv sektöründe yeni emisyon kuralları, ana nehirlerdeki düşük su seviyeleri, küresel ticaret gerginlikleri ve yapısal zorluklar gibi bir dizi olumsuz olaydan etkilenen Alman endüstrisini zorlayacağı anlamına geliyor."

Otomobil üreticilerinin beklentileri iyimser kaldı

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayicilerinin, üretimlerinin gelecek 3 ay içinde öncekinden yavaş da olsa daha da düşmesini beklediklerini duyurdu.

Ifo açıklamasında, nisanda eksi 51 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin mayısta eksi 20,4 puana yükseldiği belirtilerek, "Üretim beklentileri, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesi sonrası en yüksek miktarda arttı ancak sadece otomobil üreticilerinin beklentileri iyimser kaldı." denildi.