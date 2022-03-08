Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı

08.03.2022 12:01
Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı

Almanya'da sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak beklentileri aştı.

Almanya'da sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak beklentileri aştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin ocak ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,7 artarak ekonomistlerin tahminlerini aştı.

Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,5 artış yönündeydi.

Aylık yüzde 0,3 düşüş olarak açıklanan aralık ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1,1 artış olarak revize edildi.

Veriler, ocakta bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,3 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 1,2 ve ara malı üretimi yüzde 0,3 arttı.

Ocakta tüketim malları üretiminde yüzde 4 ve inşaatta bir önceki aya göre yüzde 10,1 artış görüldü. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 0,1 düşüş kaydedildi.

Destatis, ocakta Alman sanayi üretiminin, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önceki tarih olan Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 3 altında kaldığını belirtti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ekonomik toparlanmayı yavaşlatabilir

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üretim için çip gibi önemli ara mallar ve tedarik darboğazları nedeniyle sanayi üretiminin aylarca baskılandığı belirtilerek, "Art arda dört aydır sanayi üretiminde artış ve inşaat sektöründeki toparlanma, tedarik darboğazlarının gevşemeye başladığının işareti olabilir." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin etkileri nedeniyle ekonomik toparlanmanın yavaşlamasının muhtemel olduğuna işaret edilerek, "Hammadde ve ara ürünlerde oluşan darboğazların sanayi üretimini ne ölçüde etkileyeceği şu anda belirsiz. Bu, şirketlerin halihazırda yüksek siparişlerinin üretilmesinde gecikmeye neden olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ukrayna'daki savaş her şeyi değiştirdi

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinin, yıl boyunca beklenen güçlü toparlanma için doğru yolda olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki savaş her şeyi değiştirdi." ifadesini kullandı.

Brzeski, "Son iki hafta dünya ile birlikte, Alman ekonomisine ilişkin beklentileri de çarpıcı biçimde değiştirdi. Bu yıl boyunca toparlanmada güçlü bir ivme yerine, Alman ekonomisi şimdi Rus petrol ve gazına yüksek bağımlılık, yeni tedarik zinciri sıkıntıları, şirketler ve haneler için yüksek belirsizlik nedeniyle stagflasyonla karşı karşıya." dedi.

YORUMLAR
500
Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor Küresel piyasalarda negatif seyir devam ediyor Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

Ukrayna, Almanya, İnşaat, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:40 Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:31 Haftanın ikinci gününde yükselişini sürdüren dolar 14,48'den alıcı buluyor!
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
11:12 Kremlin'den insani koridor açıklaması: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol'den güvenli geçiş sağlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:07:25. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da sanayi üretimi ocakta yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement