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Almanya'da sanayi üretimi tedarik zincirindeki darboğaza rağmen temmuzda yüzde 1 arttı - Son Dakika

Almanya'da sanayi üretimi tedarik zincirindeki darboğaza rağmen temmuzda yüzde 1 arttı

07.09.2021 11:06
Almanya'da sanayi üretimi tedarik zincirindeki darboğaza rağmen temmuzda yüzde 1 arttı, System.String[]

Almanya'da sanayi üretimi, tedarik zincirindeki darboğaza rağmen temmuzda yüzde 1 artış kaydetti.

Almanya'da sanayi üretimi, tedarik zincirindeki darboğaza rağmen temmuzda yüzde 1 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), sanayi üretimine ilişkin temmuz ayı geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1 arttı. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,9 artması yönündeydi.

Aylık yüzde 1,3 düşüş olarak açıklanan haziran ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, temmuzda bir önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 1,3 arttığını ortaya koydu. Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 3,2 artarken, ara malı üretimi yüzde 0,5 düştü.

Temmuzda tüketim malları üretiminde yüzde 0,9 ve inşaatta ise yüzde 1,1 artış kaydedildi. Enerji üretimi seviyesinde ise yüzde 3,2 düşüş oldu.

Destatis, Alman sanayi üretiminin, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce, Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 5,5 altında kaldığını belirtti.

"Tedarik zinciri darboğazları, Alman sanayisi için pandemiden daha büyük bir tehdit olmaya devam ediyor"

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikinci çeyrekte sanayi üretimindeki düşüşün ardından üçüncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapıldığı belirtildi.

Çip tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen otomobil endüstrisinin üretimini temmuzda yüzde 1,9 artırdığı aktarılan açıklamada, Alman mühendislik sektörü üretiminin de yüzde 6,9 yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Üretimi yavaşlatan çip tedarik darboğazları bir süre daha devam edecek olsa bile üretim rakamları, Alman sanayisinin düşük noktasının üzerine çıkabileceğini gösteriyor." denildi.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de bugün açıklanan sanayi üretim verilerinin Alman endüstrisinin uzun zamandır beklenen toparlanmasını getirdiğini belirterek, "Ancak bu, bir üretim patlaması olmaktan çok uzak. Tedarik zinciri darboğazları, Alman sanayisi için pandemiden daha büyük bir tehdit olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Dünya çapında Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına karşın Alman sanayi üretiminin ikinci çeyrekte hayal kırıklığı yarattığını, nisan-haziran döneminde her ay düştüğünü aktaran Brzeski, "Süveyş Kanalı'ndaki tıkanıklık ve yarı iletken çip teslimat sorunları gibi tedarik zinciri sıkıntıları, Alman sanayisinin kilit sektörlerini etkiledi ve kaldırılan kısıtlamaların olumlu etkisini fazlasıyla geri aldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı sektörler, tedarik zincirindeki sıkıntıların ancak 2023'te sona ermesini bekleyebilir"

Union Investment Başekonomisti Jörg Zeuner ise Alman sanayisinin üretimini temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 artırdığını belirterek, "Bu, ekonomik motorun uğuldadığını ancak düzgün çalışmadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Ekonomik motorun" çalışmaya devam etmesi için teslimat darboğazlarının daha da kötüleşmemesi ve hala açık olan siparişlerin bir an önce üretilmesi gerektiğini aktaran Zeuner, o zaman bile arz ve talep arasındaki farkın bir gecede kapanmayacağını vurguladı.

Zeuner, "Otomotiv gibi bazı sektörler, tedarik zincirindeki sıkıntıların ancak 2023'te sona ermesini bekleyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman sanayicilerin üretim beklentileri yükselişte

Bu arada, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman sanayicilerin, üretimlerinin gelecek 3 ay içinde öncekinden daha fazla artmasını beklediklerini duyurdu.

Ifo açıklamasında, temmuzda 23 puan olan Ifo Sanayi Üretimi Beklenti Endeksi'nin ağustosta 27 puana yükseldiği belirtilerek, "Bu puan, uzun vadeli ortalamaya göre çok yüksek." denildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Görünüşe göre şirketler, üretimde kullandıkları ara ürünler için tedarik darboğazlarının önümüzdeki aylarda yavaş yavaş hafifleyeceğini umuyorlar." ifadesini kullandı.

Wohlrabe, Almanya'da özellikle otomotiv ve kimya imalatçılarının üretimlerini büyük ölçüde genişletmek istediklerini bildirdi.

Almanya, Ekonomi, Haziran, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Almanya'da sanayi üretimi tedarik zincirindeki darboğaza rağmen temmuzda yüzde 1 arttı - Son Dakika


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