Son Dakika Haberleri: Almanya'da sanayi üretimi temmuz'da yüzde 0.6 düştü
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Almanya'da sanayi üretimi temmuz'da yüzde 0.6 düştü

1 saat önce

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya'nın sanayi üretimi, Temmuz'da yüzde 0.3 artış beklentilerine karşın üzerinde 0.6 düştü.

Almanya'da sanayi üretimi temmuz'da yüzde 0.6 düştü, System.String[]

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya'nın sanayi üretimi, Temmuz'da yüzde 0.3 artış beklentilerine karşın üzerinde 0.6 düştü. Bu düşüş zor durumda olan imalatçıların ekonomiyi üçüncü çeyrekte resesyona sürükleyebileceği işaretlerini artırdı.

Almanya 2018 verilerine göre 36.5 milyar dolar dış ticaret ile Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda. Ekonomistler genellikle teknik resesyonu art arda en az iki çeyrek daralma olarak tanımlıyor.

Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın daha önce 1.5 düşüş olarak açıklanan Haziran ayı sanayi üretimi verisi de yüzde 1.1 düşüşe revize edildi.

Almanya'nın ihracata dayanan ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika' ticaret politikaları ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) planlanan ancak ertelenen çıkışının (Brexit) yol açtığı küresel büyümenin yavaşlaması ve belirsizlikler nedeniyle

zor durumda.

İhracat, Türkiye, Almanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:08 Kaynak: DHA
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