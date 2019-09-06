Son Dakika Haberleri: Almanya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 0,6 azaldı
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Almanya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 0,6 azaldı

30 dakika önce

Almanya'da sanayi üretimi, ara ve sermaye malları üretiminin tekrar zayıf kalmasının etkisiyle temmuz ayında bir önceki aya göre hafif artış beklentisine karşın yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Almanya'da sanayi üretimi temmuzda yüzde 0,6 azaldı, System.String[]

Almanya'da sanayi üretimi, ara ve sermaye malları üretiminin tekrar zayıf kalmasının etkisiyle temmuz ayında bir önceki aya göre hafif artış beklentisine karşın yüzde 0,6 düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, mevsimsellik ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Piyasalarda, sanayi üretimine ilişkin beklenti aylık yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Sanayi üretimi, Temmuz 2018'e göre de yüzde 4,2 daraldı. Daha önce aylık yüzde 1,5 düşüş olarak açıklanan haziran ayı verisi ise yüzde 1,1 düşüş olarak revize edildi.

Veriler, ülkede temmuzda önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin yüzde 0,8 azaldığını ortaya koydu.

Temmuzda sanayi üretiminin artış beklentisine karşı düşüş göstermesi, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralacağına dair endişeleri artırdı.

Söz konusu dönemde sanayi üretimi içerisinde ara malı üretimi yüzde 0,7 ve sermaye malı üretimi yüzde 1,2 azaldı.

Tüketim malları üretimi yüzde 0,6 arttı. Sanayi dışında, enerji üretimi seviyesinde bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalış, inşaatta ise yüzde 0,2 artış kaydedildi.

Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:00 Kaynak: AA
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